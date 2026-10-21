Petronas explore de nouvelles opportunités d’investissement au Vietnam

Le groupe pétrolier national malaisien Petronas entend poursuivre sa coopération avec Petrovietnam dans l’exploration et la production d’hydrocarbures, l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) et le développement des énergies renouvelables au cours des prochaines années.

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Aimy Zairin Mohamed, directeur général de Petronas au Vietnam, a indiqué que le groupe continuerait à renforcer sa coopération avec le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam).

Les priorités porteront sur l’exploration et la production d’hydrocarbures, l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL), les énergies renouvelables ainsi que les nouveaux secteurs énergétiques, afin de diversifier les sources d’approvisionnement et de répondre à la demande croissante de l’économie. Ces domaines offrent encore un important potentiel de développement pour les deux groupes dans les années à venir.

Dans le secteur pétrolier et gazier, Petronas poursuivra sa collaboration avec Petrovietnam dans la prospection, l’exploration et l’exploitation des ressources. À cet égard, le contrat relatif à la zone de l’accord commercial PM3 (PM3 CAA), située le long de la frontière maritime entre le Vietnam et la Malaisie, a été prolongé de 20 ans, jusqu’en 2047.

Les réserves de cette zone sont estimées à environ 60 millions de barils équivalent pétrole. Le gaz qui y est extrait est acheminé vers le Vietnam par le réseau de gazoducs de Ca Mau.

Parallèlement aux activités d’exploitation, les deux groupes mettent en œuvre un accord de recherche technique conjointe, lancé en avril 2025, afin d’évaluer le potentiel d’exploration des hydrocarbures sur plusieurs blocs offshore, à partir d’analyses géologiques et géophysiques.

Aimy Zairin Mohamed a également précisé que Petronas continuait à rechercher de nouvelles opportunités de développement des ressources, notamment sur les blocs 102 et 106, situés au large du bassin du fleuve Rouge.

Dans le domaine du GNL, Petronas a livré, en avril 2025, sa première cargaison à la Société générale du gaz du Vietnam (PV GAS). Cette livraison visait à compléter l’approvisionnement en gaz domestique et à contribuer à la satisfaction des besoins en électricité et en combustibles des clients industriels.

"Nous continuerons, avec nos partenaires, à explorer les ressources pétrolières et gazières des bassins sédimentaires du Vietnam. Par ailleurs, nous disposons des capacités nécessaires pour approvisionner le marché en GNL, ainsi que d’un avantage lié à la proximité entre les sources d’approvisionnement et la demande vietnamienne. En unissant nos efforts, nous pouvons contribuer à relever le défi d’une demande élevée face à une offre encore limitée", a déclaré Aimy Zairin Mohamed.

Élargir le partenariat

Au-delà des hydrocarbures et du GNL, les énergies renouvelables constituent un autre axe majeur de coopération pour Petronas au Vietnam. Selon le groupe, l’accord d’alliance stratégique (SAA) conclu avec Petrovietnam vise à élargir leur partenariat aux énergies renouvelables, à l’hydrogène, aux technologies de captage et de stockage du carbone (CSC), à l’innovation et à la transformation numérique.

Le projet VMS (Vietnam - Malaisie - Singapour) constitue l’une des initiatives concrètes de cette coopération. En mai 2025, les parties concernées ont signé un accord de développement conjoint afin d’étudier la faisabilité de l’exportation d’électricité produite à partir de sources renouvelables vietnamiennes vers la Malaisie et Singapour.

Petronas estime que le Vietnam dispose d’un important potentiel éolien, dont les ressources pourraient dépasser 400 GW. Selon Aimy Zairin Mohamed, le pays possède l’un des gisements de ressources éoliennes les plus importants au monde.

Le scénario actuellement à l’étude prévoit l’acheminement de l’électricité produite par les parcs éoliens offshore vietnamiens vers la Malaisie au moyen de câbles sous-marins. L’électricité serait ensuite injectée dans le réseau malaisien pour y être consommée, avant d’être acheminée vers Singapour.

Texte et photo : Minh Thu/CVN