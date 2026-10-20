Thanh Hoa cherche à renforcer la coopération en matière d’investissement avec la R. de Corée

La province de Thanh Hoa, en coordination avec l’ambassade du Vietnam en République de Corée et la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises (KBIZ), a organisé une conférence à Séoul le 20 octobre.

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Photo : VNA/CVN

L’événement visait à promouvoir la coopération dans les domaines de l’investissement, du commerce et du tourisme, ainsi qu’à établir des liens entre la province et des partenaires coréens. L’événement a rassemblé environ 80 représentants d’agences, d’organisations et d’entreprises sud-coréennes.

Intervenant lors de la conférence, Nguyên Hông Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa et président du Conseil populaire provincial, a mis en avant les atouts de la province en matière d’infrastructures de transport et de ports maritimes. Il a précisé que Thanh Hoa ambitionne d’attirer des investissements coréens dans les secteurs de la transformation et de la fabrication, de l’électronique, des industries auxiliaires, de l’énergie propre, de la logistique, de l’agriculture de haute technologie et du tourisme.

Il a promis un soutien concret aux investisseurs, incluant la fourniture d’informations sur la planification, l’organisation de visites de sites, une assistance dans les démarches administratives et la mise en relation avec des partenaires locaux. Il a également annoncé la mise en place d’un mécanisme de "voie verte" (green lane) visant à accélérer les procédures d’investissement : les dossiers conformes aux exigences de "niveau 1" seront traités en moins de 24 heures, tandis que ceux répondant aux critères de "niveau 2" seront examinés dans un délai de sept jours ouvrables.

L’ambassadeur vietnamien en République de Corée, Vu Hô, a souligné le potentiel de coopération et l’importance d’instaurer une confiance stratégique entre les autorités locales et les entreprises. Il a affirmé que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée constitue une base solide pour développer la coopération commerciale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a encouragé les entreprises sud-coréennes à établir des chaînes de production à long terme avec Thanh Hoa, à renforcer leurs liens avec les fournisseurs locaux, à développer les ressources humaines et à améliorer les conditions de vie des travailleurs.

Des représentants de l’Association des entreprises de Thanh Hoa ont fait part des besoins des entreprises locales en matière d’investissement et de coopération commerciale. Par ailleurs, un représentant du groupe sud-coréen KEPCO, déjà présent en tant qu’investisseur à Thanh Hoa, a partagé son expérience dans la mise en œuvre de projets et a exprimé une appréciation positive de l’environnement d’investissement dans la province.

VNA/CVN