Ferroviaire : le partenariat franco-vietnamien sur de nouveaux rails

Le 8 mai, Hanoï a accueilli le Forum ferroviaire Vietnam - France. Cet événement stratégique a réuni décideurs, experts et notamment des grandes entreprises françaises spécialisées dans ce secteur. Objectif : tracer l’avenir des infrastructures de transport vietnamiennes, de la future ligne à grande vitesse Nord-Sud aux réseaux de métros urbains de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : Hông Anh/CVN

Le Vietnam s'apprête à engager l'un des plus grands programmes ferroviaires de son histoire : une ligne à grande vitesse Nord-Sud de 1.541 kilomètres, des réseaux de métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu'une nouvelle ligne interrégionale reliant Lào Cai à Hai Phong en passant par la capitale. C'est dans ce contexte porteur où le Vietnam s'apprête à révolutionner sa mobilité, l'offre française ne se présente pas seulement comme une solution technique, mais comme un partenariat de souveraineté.

Ainsi, le Forum Vietnam - France sur le ferroviaire et les transports urbains a réuni, ce jeudi 8 mai à Hanoï, décideurs vietnamiens et représentants d'un écosystème industriel français complet, d'Alstom à la SNCF International, en passant par Systra, Artelia, Dassault Systèmes, Certifer, entre autres. De la part du Vietnam, de grands piliers du secteur ont également été présents pour de riches échanges sur les prochains projets stratégiques de grande envergure du pays, à savoir : l’Autorité des chemins de fer du Vietnam (relevant du ministère de la Construction - VRA), la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) ; le conseil de gestion du métro métropolitain de Hanoï (MRB) ; l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR).

Photo : Quôc Dat/CVN

"La présence nombreuse de cette délégation française montre la capacité des entreprises françaises à accompagner des projets complexes et de long terme", a déclaré en ouverture Yann Frollo de Kerlivio, directeur de Business France pour la zone ASEAN-Océanie.

Un partenariat politique à son plus haut niveau

Ce forum s'inscrit dans une dynamique diplomatique forte. Depuis le lancement du Partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam en octobre 2024, les deux pays ont multiplié les signaux de rapprochement dans le domaine des transports. La visite du président Emmanuel Macron au Vietnam le 27 mai 2025 a notamment donné lieu à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Agence française de développement (AFD), la SNCF et le ministère vietnamien de la Construction, portant sur la formation des cadres en charge des projets ferroviaires.

Photo : Quôc Dat/CVN

"Le choix de faire du ferroviaire un axe majeur de notre coopération apparaît naturel, au regard de l'histoire qui unit la France et le Vietnam dans ce domaine, des projets déjà en cours, notamment la ligne 3 du métro de Hanoï, et de l'expertise reconnue des entreprises françaises", a souligné l'ambassadeur de France Olivier Brochet. Ce dernier a rappelé l'étendue du savoir-faire hexagonal : plus de 125 ans d'expérience dans le métro, plus de 40 ans dans la grande vitesse, un réseau à grande vitesse de 2.700 km et le chantier du Grand Paris Express, le plus grand projet de métro d'Europe avec plus de 200 kilomètres de lignes automatisées.

Du côté vietnamien, Duong Hông Anh, chef adjoint de la VRA, a exprimé une attente qui dépasse la simple fourniture de matériel : "Nous évaluons positivement les capacités et l'expérience de la France, un pays de premier plan mondial en matière de grande vitesse et de transport urbain. Nous nous réjouissons que la France s'oriente vers une coopération globale couvrant la planification, la conception, la formation, le transfert de technologie, la sécurité et l'exploitation".

Photo d'illustration : CTV/CVN

La grande vitesse : au-delà des rails, un choix de souveraineté

Le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Nord-Sud a dominé les échanges. Pour l’ambassadeur Olivier Brochet, l'enjeu crucial réside dans le choix des standards. "Si le Vietnam choisit de construire son futur système ferroviaire sur la base des standards européens ouverts, cela donnera à ses futurs opérateurs la liberté de mettre les fournisseurs en concurrence et de garder le contrôle des réseaux", a-t-il affirmé avec conviction.

Le diplomate a particulièrement insisté sur le système de signalisation ERTMS : "Ces standards n’appartiennent à aucun constructeur unique ; ils sont ouverts et collaboratifs. Le Vietnam ne serait ainsi pas dépendant d’une seule technologie, d’un seul pays ou d’un seul constructeur". Cette approche garantit une interopérabilité vitale pour la gestion à long terme d'un réseau national complexe.

Parallèlement, la partie vietnamienne prépare activement sa mue structurelle. Nguyên Thành Trung, expert de la VNR, a exposé la transformation de cette compagnie générale en "Groupe ferroviaire national" d'ici 2030. "Nous devons non seulement moderniser les 3.143 km de voies existantes, mais surtout nous préparer à exploiter et maintenir la future ligne à grande vitesse", a-t-il expliqué, soulignant que cette restructuration est la clé pour absorber les nouvelles technologies.

Photo : VNA/CVN

Métros urbains : le défi colossal de la connectivité métropolitaine

Le forum a également mis en lumière l'ampleur des chantiers urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Les chiffres présentés par la MRB et la MAUR donnent le vertige : Hanoï prévoit 600 km de lignes d'ici 2045, tandis que le réseau de la mégapole du Sud devrait atteindre 1.024 km avec 27 lignes à terme.

Yann Frollo de Kerlivio, directeur de Business France pour la zone ASEAN-Océanie, a rappelé la force de la proposition française : "Notre délégation représente un écosystème complet, de l’ingénierie au matériel roulant, jusqu’à l’exploitation. Cette expertise est prête à accompagner le Vietnam dans ces projets complexes et de longue haleine".

L'accent a été mis sur le concept de TOD (Transit-Oriented Development), une stratégie où les gares deviennent les moteurs du développement urbain. Les experts français ont souligné que le rail ne doit pas être vu isolément, mais comme le cœur d'un quartier vivant. Diego Diaz, président de la SNCF International, a d'ailleurs rappelé l'engagement fondamental envers l'usager : "Notre mission est de transporter les voyageurs en toute sécurité, à l’heure, dans le confort et à un prix juste, tout en respectant scrupuleusement nos engagements climatiques".

Photo : Quôc Dat/CVN

Transfert technologique et financement : les clés du succès

Hông Anh, chef adjoint de la VRA a profité de cette tribune pour clarifier le cadre juridique et les besoins en investissements. La mise à jour de la loi sur les chemins de fer prévoit des incitations fortes pour la recherche scientifique, le développement technologique et la formation.

"Pour les contrats internationaux, le contractant principal devra s'engager au transfert de technologie et à la formation du personnel vietnamien pour la gestion, l'exploitation et la maintenance", a précisé le représentant de la VRA. Cette exigence de "localisation" est essentielle pour que le Vietnam puisse, à terme, assurer sa propre autonomie ferroviaire.

Photo : Quôc Dat/CVN

Sur le plan financier, les discussions ont exploré une palette de solutions allant de l'aide publique au développement (ODA) aux partenariats public-privé (PPP) et à l'émission d'obligations. L'objectif est de mobiliser des ressources massives pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le rail étant le pilier de cette transition verte.

En conclusion, ce forum a démontré que la relation ferroviaire entre le Vietnam et la France entre dans une phase de maturité sans précédent. Il ne s'agit plus seulement de vendre des trains, mais de co-construire une vision de la ville de demain. Avec une multitude d’échanges lors de cet évènement, les bases d'un partenariat industriel et technologique solide sont jetées, promettant de transformer durablement le paysage des transports au Vietnam.

Hông Anh/CVN