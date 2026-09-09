La visite du dirigeant Tô Lâm en France ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération énergétique et technologique

La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, devrait insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays dans des domaines stratégiques tels que l’énergie, les infrastructures, les technologies, l’innovation et le développement durable, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’investissement aux entreprises françaises.

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Dang Nguyên Ngu, président de Schneider Electric pour le Vietnam et le Cambodge, a souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau du Partenariat stratégique global traduisait une volonté commune d’approfondir et d’élargir la coopération entre les deux pays.

Pour Schneider Electric, groupe présent au Vietnam depuis plus de trente ans, cet événement confirme la confiance mutuelle et le partenariat solide entre les deux nations. La trajectoire de l'entreprise est liée au développement du Vietnam, de la réalisation d'infrastructures électriques majeures comme la ligne à haute tension 500 kV Nord-Sud jusqu'à la modernisation industrielle et la transition numérique actuelles.

Dang Nguyên Ngu a estimé que le renforcement de ce cadre des relations bilatérales impulse une dynamique dans des secteurs cruciaux pour l'avenir du Vietnam, notamment la transition énergétique, les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, l'industrie intelligente et le développement urbain durable. Il y voit également une opportunité pour les entreprises françaises de mettre à profit leurs technologies, leur expertise et leur capacité d’investissement à long terme afin de contribuer au développement et à la croissance du Vietnam.

Selon lui, dans la perspective où le Vietnam vise une croissance à deux chiffres et le statut de pays développé d'ici 2045, l'énergie constitue un socle stratégique. Schneider Electric entend se positionner comme partenaire technologique en associant l'électrification, l'automatisation et la numérisation.

Dang Nguyên Ngu a identifié trois domaines d’intervention prioritaires en adéquation avec les orientations du groupe : les infrastructures numériques et les centres de données adaptés à l’IA ; la production intelligente et la transformation numérique de l’industrie ; ainsi que les infrastructures durables et les villes intelligentes.

Sur la base de trois décennies d'expérience, le responsable estime que le Vietnam demeure une destination d'investissement attractive en Asie grâce à ses fondamentaux économiques, sa main-d'œuvre jeune et son engagement envers les transitions numérique et verte. Le pays entre dans une nouvelle phase portée par trois moteurs : la modernisation industrielle, la transition énergétique et la numérisation.

Pour faciliter et accélérer les investissements, Dang Nguyên Ngu préconise d’intensifier le développement des infrastructures énergétiques, d’améliorer la prévisibilité des politiques publiques et de renforcer les partenariats public-privé, notamment en matière de transfert de technologies.

Il convient également d'investir dans le développement des compétences numériques et de favoriser la coordination entre gouvernements, entreprises, institutions académiques et groupes technologiques pour bâtir des écosystèmes d'innovation locaux. Schneider Electric réaffirme son engagement à accompagner durablement le Vietnam pour bâtir une économie résiliente, compétitive et durable.

VNA/CVN