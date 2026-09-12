Vietnam - France : renforcer l'investissement et la coopération financière

À l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le ministre vietnamien des Finances, Ngô Van Tuân, a échangé avec Rothschild & Co et des entreprises françaises sur de nouvelles pistes de coopération et d’investissement.

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Photo : VNA/CVN

Ngô Van Tuân a multiplié les échanges avec les partenaires français afin de renforcer la coopération financière et les investissements et de mobiliser des ressources pour le développement. Il a notamment rencontré les responsables de Rothschild & Co et participé au Forum des dirigeants d’entreprises Vietnam - France.

Le 11 septembre, le ministre vietnamien a rencontré la direction de Rothschild & Co, groupe indépendant de conseil financier fort de plus de 200 ans d’histoire, basé à Paris et disposant d’un réseau d’environ 1.600 experts dans plus de 40 pays.

Lors de cette rencontre, Rothschild & Co a proposé cinq axes potentiels de coopération : accélérer la trajectoire du Vietnam vers l’obtention d’une notation de catégorie investissement ; élargir et diversifier sa base d’investisseurs internationaux ; développer le marché intérieur des capitaux ; valoriser les actifs de l’État et mobiliser des financements pour les grands projets d’infrastructures, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et les projets énergétiques prévus dans le Plan directeur sur l’énergie VIII ; enfin, accompagner les réformes budgétaires et fiscales, notamment la mise en œuvre du Pilier 2 relatif à l’impôt minimum mondial de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Selon le ministre Ngô Van Tuân, ces propositions correspondent pleinement aux besoins et aux objectifs de développement du Vietnam. Pour mobiliser des capitaux à un coût raisonnable, la notation souveraine joue un rôle crucial, et à l’heure actuelle, le Vietnam coopère étroitement avec Moody’s, Fitch et S&P.

Huit documents de coopération

Photo : VNA/CVN

Le ministre Ngô Van Tuân a affirmé que la France constituait une porte d’entrée vers le marché européen à fort pouvoir d’achat, tout en soulignant les atouts français dans plusieurs secteurs clés, notamment les énergies propres, le pétrole et le gaz, le ferroviaire, y compris à grande vitesse, les technologies spatiales, les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle. Les deux parties peuvent ainsi conjuguer leurs atouts et pallier leurs faiblesses respectives.

Auparavant, dans l’après-midi du 10 septembre, le ministre avait participé au Forum des dirigeants d’affaires Vietnam - France, coorganisé par le ministère vietnamien des Finances et MEDEF International, en présence du dirigeant vietnamien Tô Lâm et du président français Emmanuel Macron.

Lors d’une session coprésidée par Ngô Van Tuân et Benoît Clocheret, président du Conseil d’entreprises France - Vietnam, les dirigeants d’entreprises et de groupes des deux pays ont échangé sur cinq grands secteurs : technologies de l’information, infrastructures, aéronautique et espace, énergie, ainsi que santé, chimie et industrie pharmaceutique.

À cette occasion, le ministre des Finances, Ngô Van Tuân ; celui des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân ; le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité de France, Nicolas Forissier, et Benoît Clocheret ont assisté à l’échange de huit documents de coopération entre des entreprises et groupes des deux pays dans les secteurs de la chimie, de l’énergie, de l’aviation, des technologies de l’information et de la santé.

VNA/CVN