China Huadian Corporation invité à contribuer à la sécurité énergétique du Vietnam

Saluant l’expansion croissante des activités commerciales du groupe et ses récentes réalisations, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam s’efforce d’atteindre un taux de croissance de 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres dans les années suivantes. Par conséquent, la demande en électricité - en particulier en électricité propre - ne cesse d’augmenter pour favoriser le développement rapide et durable du pays.

Pham Minh Chinh a encouragé China Huadian Corporation à tirer parti de ses atouts et de son expérience, tout en faisant preuve de créativité et de flexibilité dans le contexte vietnamien, afin de contribuer à l’assurance de la sécurité énergétique du Vietnam.

Il a invité le groupe à intensifier ses investissements dans les projets d’énergie verte tels que l’éolien, le solaire, la biomasse, l’hydrogène, le stockage d’énergie et les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage, ainsi que dans les activités de production, de commerce et de recherche-développement au Vietnam, dans un esprit de "bénéfices harmonieux, risques partagés".

De son côté, Peng Gangbing a indiqué que China Huadian Corporation est une entreprise entièrement détenue par l’État chinois, et figure depuis 13 années consécutives parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. Le groupe intervient dans quatre domaines principaux : les équipements et systèmes techniques avancés, l’investissement et la construction de centrales électriques, les énergies propres et la protection de l’environnement dans l’industrie énergétique.

Il a précisé que China Huadian Corporation avait investi environ 2,8 milliards de dollars dans des projets électriques au Vietnam, avec une puissance installée totale de 1,5 GW, comprenant la centrale thermique de Duyên Hai et quatre projets éoliens dans la province de Dak Lak.

Le groupe souhaite poursuivre ses investissements dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam, notamment à travers de nouveaux projets de biomasse, d’éolien et de stockage d’énergie à Dak Lak, Trà Vinh, Quang Tri et Lâm Dông. Il entend également coopérer avec des instituts de recherche et des universités vietnamiennes pour favoriser le transfert de technologies et la formation des ressources humaines, a poursuivi Peng Gangbing.

Il a suggéré que le gouvernement vietnamien finalise rapidement les politiques concernant les investissements dans les projets d’énergie verte, en particulier les mécanismes préférentiels pour les technologies de modernisation de l’énergie traditionnelle, l’économie d’énergie, les faibles émissions, ainsi que la rénovation flexible des centrales thermiques au charbon.

