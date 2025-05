La Première ministre thaïlandaise au Vietnam pour renforcer le partenariat bilatéral

La prochaine visite officielle au Vietnam de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, qui se tiendra les 15 et 16 mai, devrait permettre aux deux parties d’examiner les progrès réalisés dans la promotion de la coopération dans tous les domaines afin d’approfondir les relations bilatérales dans la perspective de la collaboration et du développement à venir.

Il s’agit de la première visite au Vietnam de la Première ministre Paetongtarn Shinawatra depuis son entrée en fonction, et également de la première visite d’un dirigeant du gouvernement thaïlandais en 11 ans.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 6 août 1976, la coopération entre les deux pays s’est rapidement développée, tant en termes d’ampleur que de profondeur. Ils ont maintenu une relation solide et une confiance politique élevée entre leurs dirigeants et leurs peuples. Ceci constitue une base solide et essentielle pour approfondir et consolider les liens bilatéraux à tous les niveaux et par tous les canaux.

Les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de Partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les premiers États membres de l’ASEAN à établir un tel partenariat. Par la suite, en 2015, ces relations ont été rehaussées au niveau de « partenariat stratégique renforcé » afin de promouvoir une coopération plus forte et plus globale. Depuis lors, le partenariat stratégique renforcé a enregistré des progrès remarquables, obtenant des résultats importants, substantiels et efficaces. La Thaïlande attache une grande importance au renforcement et au développement de son amitié et de sa collaboration avec le Vietnam. La coopération politique s’est intensifiée grâce à des échanges réguliers de délégations et à des contacts de haut niveau.

Les deux parties ont maintenu des mécanismes de coopération tels que la Commission mixte de coopération bilatérale au niveau de ministre des Affaires étrangères, dont la cinquième réunion s’est tenue en avril 2024 ; les consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, dont la dixième édition s’est tenue en septembre 2024 ; le Comité mixte sur le commerce, dont la quatrième réunion s’est tenue en avril 2022 ; le Dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres ; et le Forum sur l’énergie, dont la deuxième édition s’est tenue en octobre 2022. Les deux pays mettent en œuvre efficacement le Programme d’action pour le partenariat stratégique renforcé pour la période 2022-2027, signé en novembre 2022.

Le Vietnam et la Thaïlande ont également coopéré étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), des Nations unies, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong.

Coopération tous azimuts

Ces dernières années, la collaboration en matière d’économie, de commerce et d’investissement a constitué l’un des piliers les plus marquants de la coopération bilatérale. La Thaïlande est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et se classe au 9e rang mondial. Les échanges bilatéraux ont atteint 20,2 milliards de dollars l’an dernier, et 3,1 milliards de dollars au cours des deux premiers mois de 2025, soit une hausse de 6,2 % par rapport à la même période en 2024. Les deux parties visent à porter leur chiffre d’affaires commercial bilatéral à 25 milliards de dollars dans les années à venir, de manière équilibrée et durable.

Elles ont convenu de continuer à élargir l’accès au marché et à réduire les barrières commerciales afin que les marchandises de chaque pays, y compris les fruits frais, puissent accéder plus facilement au marché de l’autre.

En termes d’investissement, en janvier 2025, la Thaïlande se classait au 9e rang sur 149 pays et territoires investissant au Vietnam, et au 2e rang parmi les pays de l’ASEAN (après Singapour), avec 757 projets validés totalisant plus de 14,35 milliards de dollars américains. Parallèlement, le Vietnam compte 18 nouveaux projets d’investissement agréés en Thaïlande et trois projets d’ajustement de capital, pour un capital social total de 34,2 millions de dollars américains, ce qui place la Thaïlande au 33e rang sur 80 pays et territoires recevant des investissements vietnamiens.

Par ailleurs, les deux pays ont maintenu efficacement des mécanismes bilatéraux en matière de défense et de sécurité, ainsi qu’une coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale.

La collaboration dans les domaines du travail, du tourisme, de la culture et des échanges interpersonnels a connu une évolution positive. En 2024, plus de 984 000 touristes vietnamiens ont visité la Thaïlande et plus de 418 000 vacanciers thaïlandais ont choisi le Vietnam comme destination. La Thaïlande promeut également actuellement l’initiative de coopération touristique « Six pays, une destination ».

À l’heure actuelle, 19 provinces et villes des deux pays ont signé des accords de coopération et de jumelage.

La communauté thaï-vietnamienne de Thaïlande, forte de 100 000 habitants, joue un rôle important en tant que pont favorisant la solidarité et l’amitié entre les peuples des deux nations.

Nouveaux sommets

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a déclaré que les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Paetongtarn Shinawatra coprésideront la

quatrième réunion conjointe des cabinets Vietnam-Thaïlande. Cette réunion témoigne de l’attention particulière et de la détermination commune à promouvoir les relations bilatérales. Les deux parties aborderont les questions existantes et définiront les orientations d’une coopération globale.

Sur le plan politique et diplomatique, l’accent sera mis sur les mesures visant à renforcer la confiance politique, à faciliter les échanges de délégations et à renforcer la collaboration au sein du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des instances locales. Par ailleurs, les deux pays collaboreront étroitement lors des forums mondiaux et régionaux, notamment au sein des mécanismes sous-régionaux de l’ASEAN et du Mékong.

Sur le plan économique, l’ordre du jour comprend l’examen de l’avancement des plans et initiatives, notamment l’initiative « Trois Connectivités », l’élargissement de la coopération pour porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars de manière plus équilibrée et durable, et l’encouragement des investissements thaïlandais dans les secteurs prioritaires du Vietnam.

Les échanges culturels, éducatifs et interpersonnels seront également au cœur des préoccupations, avec des projets visant à renforcer les liens intercommunautaires et à stimuler les interactions culturelles et touristiques. Ces initiatives visent à établir des bases sociales durables pour l’amitié bilatérale.

Au-delà des domaines de coopération traditionnels qui ont déjà produit des résultats positifs, l’ambassadeur Pham Viêt Hung a souligné le potentiel inexploité de domaines émergents tels que la transformation numérique, l’économie numérique, les énergies renouvelables et la croissance verte, qui s’alignent sur les tendances de développement actuelles et les priorités stratégiques de chaque pays.

Les accords de coopération qui devraient être signés ouvriront la voie à une collaboration renforcée entre les localités, les entreprises et les organisations sociales, tout en renforçant les liens interpersonnels, consolidant ainsi l’amitié et approfondissant la coopération dans divers domaines, a ajouté le diplomate.

