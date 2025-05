Participation du Vietnam aux opérations de paix de l’ONU : un projet de loi à l’étude

Selon le ministre de la Défense, Phan Van Giang, le projet de loi, structuré en 4 chapitres, 26 articles, vise à institutionnaliser les lignes directrices du Parti, les dispositions de la Constitution, les politiques de l’État ainsi que les engagements internationaux du Vietnam en la matière. Il contribue à établir un cadre juridique complet pour la participation vietnamienne à ces opérations.

Le projet définit les principes, les acteurs, les formes de participation, les domaines concernés, l’organisation et le déploiement des forces, la garantie des ressources et des politiques, la coopération internationale ainsi que les responsabilités des agences et organisations concernées.

Le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures, Lê Tân Toi, a souligné la nécessité de promulguer cette loi afin de consolider le fondement juridique de la participation vietnamienne. Il a affirmé que la participation des forces armées populaires aux missions de paix constitue une contribution directe à la noble mission des Nations Unies.

Cela représente également une opportunité pour renforcer la coopération internationale, échanger des expériences et améliorer les capacités organisationnelles, de commandement et d’intervention des forces armées vietnamiennes.

Il a précisé que le projet de loi avait été élaboré conformément à la loi sur la promulgation des textes juridiques et est éligible pour être soumis à l’Assemblée nationale pour discussion lors de cette 9e session.

Cependant, la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures a recommandé que les rédacteurs continuent d’examiner et de mieux clarifier les bases politiques et juridiques concernant la participation de civils, notamment des fonctionnaires et agents publics, aux missions de maintien de la paix.

