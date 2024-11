Le président Luong Cuong à un dialogue entre les dirigeants de l'APEC et des invités

Photo : VNA/CVN

Le dialogue a réuni les dirigeants, chefs de délégation des 21 économies membres de l’APEC, et des représentants des Émirats arabes unis (EAU), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ainsi que de la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes (CAF).

Dans son discours, le président Luong Cuong a affirmé son soutien à l'idée selon laquelle la coopération et les liens interrégionaux constituent à la fois une opportunité et une exigence urgente pour le développement. Le renforcement de la coopération et de la connectivité aidera les régions à partager leurs connaissances, à coordonner leurs stratégies, leurs politiques et leurs ressources, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux espaces de croissance.

Pour édifier des liens économiques régionaux efficaces, le président a mis l'accent sur trois principes et quatre solutions principales.

Photo : VNA/CVN

Les trois principes comprennent le renforcement du dialogue, du consensus et la préservation d'un environnement pacifique pour le développement ; le respect du droit international, la promotion du multilatéralisme ; la garantie des intérêts équilibrés, inclusifs et équitables, avec les personnes et les entreprises placés au centre.

Les quatre solutions consistent à déployer le processus de liaison sélective et à suivre une feuille de route, maximisant les avantages et les complémentarités entre les régions ; perfectionner les institutions et améliorer l’efficacité des mécanismes disponibles; promouvoir l'efficacité des partenariats Nord - Sud, Sud - Sud et public-privé ; attacher de l’importance à la construction de passerelles interrégionales et intercommunautaires, de réseaux de coopération en matière de transformation numérique, de transition verte, de connectivité dans le commerce, l’investissement, la finance, les infrastructures et les échanges culturels…

Le président a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer avec les autres économies de l'APEC et hors de l'APEC pour promouvoir des liens interrégionaux efficaces qui profitent à toutes les personnes et à toutes les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, avec une situation géographique favorable en Asie du Sud-Est et un réseau logistique moderne, le Vietnam est capable de servir de passerelle pour l’expansion du commerce et de la connectivité interrégionale. Dans les temps à venir, le Vietnam et les autres pays de l’ASEAN promouvront la coopération entre la Communauté économique de l’ASEAN et l’Amérique latine.

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a participé à un dialogue entre les dirigeants de l'APEC et le Conseil consultatif des entreprises de l'APEC (APEC Business Advisory Council - ABAC).

Ce dialogue était une opportunité de promouvoir le partenariat public-privé, de mobiliser la participation et les contributions du milieu des affaires aux processus de coopération de l'APEC et d’édification d’une région Asie-Pacifique prospère et durable.

VNA/CVN