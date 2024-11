Lima

APEC 2024 : le président vietnamien rencontre son homologue indonésien au Pérou

>> Le président Luong Cuong reçoit l’Alliance des entreprises États-Unis - APEC

>> Le Vietnam participe à la 35e réunion ministérielle de l’APEC au Pérou

>> Le président Luong Cuong à un dialogue entre les dirigeants de l'APEC et des invités

Photo : VNA/CVN

Exprimant leur satisfaction devant le développement vigoureux de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie, les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour rendre les liens bilatéraux de plus en plus solides, intégraux et substantiels.

L'Indonésie est tombée d’accord pour promouvoir ensemble la coopération économique afin de porter le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD, favoriser l’accès des produits agricoles, aquatiques et halal du Vietnam au marché indonésien, et accélérer les négociations pour la signature d'un accord de coopération dans le commerce du riz.

L'Indonésie a également reconnu les efforts du Vietnam pour minimiser les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et a convenu de rechercher conjointement des mesures créatives pour promouvoir leur coopération dans le domaine de la pêche sur la base des avantages mutuels et de l’amitié des deux pays.

Photo : VNA/CVN

S’agissant de questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums et organisations régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, les Nations unies, le Mouvement des non-alignés, l'APEC….

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation dans cette zone, et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Elles ont également insisté sur la nécessité de promouvoir les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace, conforme au droit international, en particulier à la CNUDM 1982.

VNA/CVN