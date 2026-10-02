Prix Bùi Xuân Phai - Pour l’amour de Hanoï : Bang Viêt à l’honneur

La cérémonie de remise de la 19 e édition des Prix Bùi Xuân Phai – Pour l’amour de Hanoï, organisée par le journal The thao & Van hoa (Sports et Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), s’est tenue le 2 octobre au Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam, à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Le Grand Prix, la plus haute distinction, a été décerné au poète Bang Viet. Le jury a également attribué deux prix dans la catégorie "Œuvre", deux dans la catégorie "Action", un prix "Idée" et une mention spéciale.

Dans son discours, le rédacteur en chef du journal Thê thao & Van hoa, Nguyên Thiên Thuât, a souligné qu’au fil de ses 19 éditions, le Prix Bùi Xuân Phai était devenu un rendez-vous mettant à l’honneur des auteurs, des œuvres, des idées et des initiatives nés d’un profond attachement à Hanoï. L’édition 2026, organisée à l’occasion du 72e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre), intervient dans un contexte marqué par de nouvelles orientations en faveur de la culture, du tourisme, de l’intégration internationale et de la valorisation de l’identité et du savoir-vivre hanoïens.

Parmi les 11 candidatures officielles, le jury a retenu six lauréats et une mention spéciale dans des domaines allant de la peinture et du théâtre à la préservation du patrimoine, aux échanges culturels internationaux et à l’aménagement urbain.

Le Grand Prix a distingué le poète Bang Viêt, dont le parcours est profondément lié à Hanoï. Tout au long de sa carrière, la capitale a nourri son œuvre littéraire et ses recherches sur l’histoire et la culture de Thang Long-Hanoï, mais aussi son engagement dans la vie culturelle, littéraire et artistique.

Dans la catégorie "Œuvre", deux prix ont été attribués à la série de peintures sur laque consacrées au pont Long Bien par le peintre Thanh Chuong et au spectacle de cải lương "Người con gái Hà Thành" du Théâtre de cải lương de Hanoï.

Une mention spéciale a été décernée à la pièce Quân khu Nam Đồng du Théâtre de la jeunesse du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La catégorie "Action" a distingué le premier Festival culturel mondial à Hanoï, organisé en 2025 avec la participation de 48 pays et de l’UNESCO, ainsi qu’une série d’activités destinées à valoriser le patrimoine du Temple de la Littérature - Quôc Tu Giam à l’occasion du 950e anniversaire de sa fondation (1076-2026).

Enfin, le prix "Idée" a récompensé le projet pilote d’aménagement d’un espace culturel et piétonnier dans la rue Thành Thai, dans le quartier de Câu Giây. La première phase prévoit une zone piétonne d’environ 750 mètres le long de la rue Thành Thai et dans une partie du parc de Câu Giây, ouverte chaque week-end, avant une extension aux rues voisines.

Une exposition de 40 panneaux présentant les auteurs, œuvres, idées et initiatives sélectionnés cette année a également été organisée à l’occasion de la cérémonie. Plusieurs peintures sur laque de grand format de la série consacrée au pont Long Biên par Thành Chuong y sont notamment présentées au public.

VNA/CVN