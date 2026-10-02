Culture

Les concerts deviennent une destination, les marques séduisent par l'expérience

Les concerts ne se résument plus à de simples spectacles de quelques heures. Ils se sont métamorphosés en de véritables parcours immersifs et en destinations culturelles à part entière. Aujourd'hui, l'événement commence dès le franchissement des portes de la zone d'expérience et se prolonge bien après le dernier rappel.

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Cette transformation spectaculaire illustre parfaitement le fonctionnement moderne des industries culturelles : une œuvre créative ne génère plus seulement des revenus par sa prestation scénique, mais agit comme un puissant aimant économique, drainant dans son sillage le tourisme, la restauration, les services et le marketing d'expérience.

Le 26 septembre dernier, malgré des pluies battantes, des milliers de personnes ont afflué au Creative Park de Hô Chi Minh-Ville pour s'enregistrer et assister au Starbucks Music Concert 2026 - "The Siren World Opens". Cet événement a su marier harmonieusement la musique, des espaces interactifs, l'art lumineux et des technologies de pointe, prolongeant ainsi l'immersion du public bien au-delà de la représentation classique.

Cette tendance s'inscrit dans un essor national sans précédent du marché des concerts au Viêt Nam. Selon les données des médias officiels, l'économie du spectacle vivant connaît une croissance explosive dans les grandes métropoles. Les festivals majeurs tels que "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" ou le Monsoon Music Festival à Hanoï attirent régulièrement des dizaines de milliers de spectateurs par soirée, générant des retombées économiques directes de plusieurs dizaines de milliards de dôngs pour les villes hôtes.

Une immersion totale avant le "grand moment"

Avant le coup d'envoi du spectacle sur la scène principale, de nombreux groupes de fans se sont rassemblés dès le début de l'après-midi pour explorer les zones d'expérience aménagées autour du logo emblématique de la marque. Au lieu de simplement arriver, s'asseoir, écouter et repartir, les spectateurs ont été invités à déambuler à travers divers espaces scénographiques.

Parmi ces installations, la "Maison Immersive" (Immersive House) s'est imposée comme une étape incontournable. Équipée d'écrans LED haute définition, de jeux de lumière complexes, de miroirs et d'effets visuels interactifs, elle faisait partie intégrante de la zone "Au-delà de la scène". Conçue par les organisateurs, cette zone visait à offrir au public un voyage sensoriel unique avant d'accéder au cœur du concert.

Cette méthode d'organisation transforme le comportement des spectateurs, qui choisissent désormais de consacrer davantage de temps à l'événement. Vers 17 heures, Nguyên Minh Anh, une employée de bureau de 22 ans basée à Hô Chi Minh-Ville, est arrivée sur les lieux accompagnée de deux amies. Elle explique avoir initialement décidé d'acheter son billet en raison de la présence d'artistes renommés, mais avoir choisi d'arriver très tôt pour profiter des animations environnantes.

"Ce qui m'a paru vraiment différent, c'est que même avant d'entrer dans la salle de concert, il y avait déjà énormément de choses à faire, à visiter et à photographier. Notre groupe avait prévu d'arriver une ou deux heures à l'avance pour échanger des souvenirs, mais nous sommes finalement restées beaucoup plus longtemps car chaque zone proposait une activité originale", confie Minh Anh.

À l'intérieur de la "Maison Immersive", les visiteurs déambulent à travers des espaces utilisant des technologies visuelles de pointe : projections LED 3D, vidéo mapping, miroirs infinis et effets stroboscopiques synchronisés. Cet espace n'est pas conçu comme un simple hall d'accueil, mais bien comme le point de départ théorique et pratique de l'immersion dans "Le Monde des Sirènes".

Trân Hoàn Nam, un designer de 24 ans travaillant à Hô Chi Minh-Ville, a passé une grande partie de son temps à immortaliser ces installations. "Aller à un concert ne se limite plus aujourd'hui à écouter de la musique. Je veux aussi prendre des photos, enregistrer des vidéos pour garder des souvenirs ou les publier immédiatement sur les réseaux sociaux. Si le spectacle se limitait strictement à la scène, j'arriverais sans doute au tout dernier moment", explique Nam.

Lê Ngoc Hân, 27 ans, participante à l'événement, souligne de son côté que la présence de la marque était bien visible sans pour autant dénaturer la qualité artistique de la soirée. "Il est évident qu'il s'agit d'un événement organisé par une marque commerciale. Cependant, dès lors que les zones d'expérience sont suffisamment créatives et captivantes, je les considère comme une partie intégrante du concert, et non comme une simple publicité intrusive", affirme-t-elle.

Les marques, nouveaux piliers de l'écosystème culturel

L'initiative de Starbucks s'inscrit dans une mutation stratégique plus vaste au Viêt Nam. Les grandes entreprises ne se contentent plus de financer passivement des événements culturels : elles deviennent de véritables co-créatrices de contenus et d'expériences. En 2026, de nombreuses marques emblématiques telles que VPBank, Hảo Hảo, VinaPhone ou Coca-Cola ont organisé d'immenses festivals de musique assortis d'espaces créatifs immersifs.

Cette convergence entre le monde des affaires et le secteur culturel constitue le moteur de la stratégie nationale de développement des industries culturelles à l'horizon 2030. Le gouvernement vietnamien vise à ce que les industries culturelles contribuent à hauteur de 7% du PIB national. Dans cette perspective, le soutien et l'investissement direct du secteur privé dans la musique, les arts de la scène et la technologie événementielle sont accueillis comme des leviers déterminants pour structurer le marché.

Le point commun de ces grands rassemblements réside dans le changement de posture des entreprises. Les marques ne cherchent plus à apposer un simple logo sur une banderole : elles s'impliquent directement dans la scénographie, la définition des thématiques et l'élaboration du parcours utilisateur. Elles créent un univers de marque où le consommateur devient un acteur engagé.

Au-delà de la sélection d'artistes plébiscités par la jeunesse et de la mise en scène d'un spectacle musical dynamique, le Starbucks Music Concert 2026 a su lier la technologie moderne à des éléments identitaires. Le public ne vient pas seulement assister à une succession de chansons, mais pénètre dans un espace architectural pensé pour l'exploration, la photographie, l'interaction sociale et la diffusion numérique.

En mariant les innovations technologiques avec des motifs esthétiques et culturels familiers, l'événement répond parfaitement aux attentes des jeunes générations tout en permettant à la marque de raconter une histoire authentique et mémorable.

L'impact économique global du «tourisme de concert»

L'essor des concerts-destinations dépasse le cadre strict du divertissement pour dynamiser l'économie locale. Selon les rapports du Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, les grands événements musicaux organisés dans la mégapole du Sud enregistrent un taux de remplissage hôtelier en hausse de 20 % à 35% durant les week-ends de représentation. Les secteurs de la restauration, du transport urbain et du commerce de détail bénéficient directement de cette affluence massive.

Ce phénomène, qualifié de "tourisme de concert" ou "music tourism", transforme les habitudes de consommation des jeunes Vietnamiens. Les données du journal Thanh Niên indiquent que la génération Z et les millennials sont prêts à consacrer un budget significatif pour voyager d'une ville à l'autre afin d'assister à un festival combinant musique et installations artistiques. L'événement devient ainsi un prétexte à un séjour touristique prolongé, stimulant l'économie créative régionale.

En conclusion, la réussite de manifestations telles que le Starbucks Music Concert 2026 confirme que l'avenir de l'industrie musicale réside dans la création d'expériences globales. En transformant un spectacle en une destination complète et en intégrant des espaces d'immersion technologiques et culturels, les marques et les organisateurs ne répondent pas seulement aux nouvelles aspirations du public : ils façonnent un modèle économique durable pour les industries culturelles au Viêt Nam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN