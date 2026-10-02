Le Vietnam présente sa richesse culturelle à ses amis internationaux

Dans le cadre du deuxième Festival culturel mondial à Hanoï 2026, le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, en coordination avec le Comité d’organisation, a organisé, le 2 octobre, un programme d’accueil destiné à la délégation internationale au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, dans la commune de Doai Phuong.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative a permis de mettre en valeur les patrimoines culturels uniques des 54 ethnies du Vietnam, tout en favorisant les échanges et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et ses amis internationaux.

En début de parcours, la délégation internationale a visité la zone cérémonielle dédiée au culte des ancêtres, un ouvrage culturel et spirituel honorant les rois Hùng, fondateurs de l’État de Van Lang. Cet espace exprime la noble tradition "En buvant l’eau, on pense à la source" ainsi que l’esprit de solidarité de la communauté des ethnies vietnamiennes.

Les délégués se sont ensuite rendus dans les espaces culturels consacrés aux ethnies Muong et Tà Ôi ainsi qu’aux Hauts Plateaux du Centre (Tây Nguyên), où ils ont découvert leurs spécificités culturelles à travers des rituels et diverses activités immersives.

Dans l’espace Muong, la délégation a été accueillie au son de quatre airs de gongs Séc bùa, symbole de l’hospitalité et de l’esprit communautaire. Elle a également découvert l’architecture des maisons traditionnelles, les coutumes, le calendrier muong, la cérémonie de bénédiction, le pilage du riz Dâm Duông et l’arbre Pôn pông, autant d’éléments témoignant de la transmission et de la préservation de la culture muong au fil des générations.

Photo : VNA/CVN

Dans l’espace Tà Ôi, la délégation a découvert la coutume du don de sel porte-bonheur, la maison Rông et des métiers artisanaux comme le tissage du Dèng, inscrit au patrimoine culturel immatériel national. La confection et la dégustation du gâteau A quát, appelé "gâteau de l’amour", ont offert aux visiteurs une immersion vivante dans la vie spirituelle et culinaire locale.

Mme May, déléguée venue du Mexique, s’est déclarée particulièrement enthousiaste face à l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et aux activités interactives proposées. Selon elle, cette expérience concrète permet de rapprocher les cultures vietnamienne et mexicaine, qui présentent de nombreuses similitudes.

L’un des temps forts du programme a été l’étape au Jardin de sculptures du Tây Nguyên, qui met en valeur l’Espace de la culture des Gongs, reconnu comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Les délégués y ont apprécié le spectacle "Le jardin de sculptures raconte", échangé avec les habitants au travers de danses et de musiques traditionnelles accompagnées d’instruments en bambou, tout en dégustant du café, du cacao et des produits locaux tels que les noix de kơ nia (Irvingia malayana) , de macadamia et de cajou.

La délégation a également visité la pagode khmère, le village khmer et la tour Cham, découvrant ainsi la diversité culturelle et religieuse du Vietnam, avant de déguster des spécialités de la cuisine traditionnelle.

Usman Shakeel, délégué du Pakistan, a décrit cette visite comme une expérience inoubliable, saluant la beauté des paysages, la convivialité des habitants et la richesse de la gastronomie locale.

À travers ce programme placé sous le signe de la diversité culturelle et du rapprochement entre les peuples, Hanoï entend contribuer à promouvoir l’image d’un Vietnam riche de ses traditions et ouvert sur le monde, tout en renforçant son rôle de lieu d’échanges culturels internationaux.

VNA/CVN