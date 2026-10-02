Le théâtre vietnamien à la rencontre du public français

Du 24 au 31 octobre 2026 à Paris, la Semaine du théâtre vietnamien en France mettra en lumière la richesse des traditions scéniques nationales et la créativité des artistes, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération culturelle entre les deux pays.

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Photo : Nguyên Thành/CVN

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a donné le 2 octobre à Hanoï, une conférence de presse consacrée à la Semaine du théâtre vietnamien en France 2026.

Prévue du 24 au 31 octobre à Paris en France sur une place publique, au théâtre Marigny, au Grand Rex et au centre culturel et artistique du Carreau du Temple, cette manifestation figure parmi les activités culturelles et artistiques organisées à l’occasion du 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’UNESCO, ainsi que dans le cadre du programme des Journées du Vietnam en France 2026.

Le programme est organisé par le ministère des Affaires étrangères, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’ambassade du Vietnam en France, la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, ainsi qu’avec les ministères, secteurs, collectivités locales et organismes artistiques concernés.

À l’occasion de la visite officielle les 10 et 11 septembre en France du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, son épouse, Ngô Phuong Ly avait rencontré la ministre française de la Culture, Catherine Pégard, à laquelle elle avait présenté l’idée d’organiser une “Semaine du théâtre vietnamien en France”.

Mettre en valeur les arts de la scène

“L’organisation de la Semaine du théâtre vietnamien en France répond à notre volonté de faire découvrir au public français et aux amis internationaux les valeurs singulières du théâtre vietnamien, tout en créant un espace de rencontre, d’échange et de création pour les artistes des deux pays”, a déclaré Ta Quang Đông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, lors de la conférence de presse.

Photos : BTC/CVN

Dans le patrimoine culturel vietnamien, le théâtre occupe une place particulière. Au fil des générations, le tuồng (théâtre classique), le chèo (théâtre populaire), le cải lương (théâtre classique rénové), les marionnettes sur l’eau, mais aussi le théâtre parlé, la danse et les formes contemporaines ont contribué à raconter l’histoire, la vie, l’âme et les valeurs culturelles du peuple vietnamien.

Selon Ta Quang Đông, cette édition entend présenter un théâtre vietnamien à la fois profondément enraciné dans son identité culturelle et ouvert à la créativité. Des formes traditionnelles relevant du patrimoine aux expressions contemporaines, des marionnettes sur l’eau au théâtre parlé et à la danse, la programmation offrira au public international une approche plurielle de la création théâtrale vietnamienne.

Rencontre des cultures et des générations

Le fil rouge de cette Semaine sera le thème de la “Rencontre”. Celui-ci renvoie non seulement au rendez-vous entre les artistes et le public, mais aussi, dans une perspective plus large, au dialogue entre deux cultures, entre tradition et modernité, entre patrimoine et création, ainsi qu’entre le Vietnam et la France.

L’un des temps forts sera la pièce Hôn Trương Ba, da hàng thit (L’âme de Trương Ba dans le corps du boucher), du dramaturge vietnamien Lưu Quang Vũ, mise en scène par la Française Anne Bouvier avec la participation d’artistes vietnamiens.

Photos : BTC/CVN

Cette création constitue une expérience particulièrement significative d’échange et de coopération artistique. La lecture d’une œuvre théâtrale vietnamienne à travers le regard d’une artiste française ouvre un dialogue entre deux traditions théâtrales et permet d’explorer à la fois leurs différences et leurs convergences.

La programmation comprendra également des représentations de marionnettes sur l’eau, des spectacles mettant à l’honneur le patrimoine théâtral vietnamien, la création de danse contemporaine Dó, ainsi que le programme “Trương Chi”, revisité à travers la sensibilité d’artistes français. Des rencontres, conférences et activités de promotion culturelle viendront compléter cette programmation.

“La Semaine du théâtre ne vise pas uniquement à présenter des spectacles et à promouvoir les arts. Nous souhaitons qu’elle soit également un espace de diplomatie culturelle et de relations culturelles extérieures, contribuant à faire connaître au public français et aux amis internationaux l’image d’un Vietnam riche de ses traditions et de son identité culturelle, tout en étant dynamique, créatif, confiant et pleinement engagé dans l’intégration internationale”, a souligné Ta Quang Đông.

À travers le théâtre, le public pourra découvrir le Vietnam non seulement à travers des informations sur le pays, mais aussi à travers des histoires, des émotions, des images et des valeurs humaines transmises directement par la scène.

Pour la communauté vietnamienne en France, cet événement constituera également une occasion de renouer avec la culture nationale, de nourrir l’attachement aux racines et de renforcer les liens entre les différentes générations de Vietnamiens et leur pays d’origine. La manifestation vise en outre à donner une nouvelle impulsion à la coopération théâtrale entre le Vietnam et la France.

Une “passerelle” entre le Vietnam et la France

La Semaine offrira ainsi au théâtre vietnamien l’occasion de renforcer ses liens avec les milieux artistiques français et européens.

Photos : BTC/CVN

D’après le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, cette manifestation intervient à un moment particulièrement significatif, marqué par la convergence de deux étapes importantes de la politique extérieure du Vietnam.

La première est le 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’UNESCO en 1976. Cet anniversaire offre l’occasion de revenir sur cinq décennies de coopération entre le Vietnam et l’Organisation, notamment dans le prolongement de la visite historique, en octobre 2024, du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au siège de l’UNESCO.

Il permet également de mettre en lumière la participation croissante du Vietnam aux activités de l’Organisation et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération en lien avec les ambitions de développement du pays.

La seconde étape concerne les relations entre le Vietnam et la France, qui connaissent une dynamique particulière. En octobre 2024, peu après le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique global.

Photo : Nguyên Thành/CVN

La France compte parmi les partenaires majeurs du Vietnam en Europe. La coopération culturelle, éducative et francophone, ainsi que les échanges entre les peuples, constituent depuis longtemps des dimensions importantes des relations bilatérales.

Pour le vice-ministre Ngô Lê Van, le programme des “Journées du Vietnam en France 2026” poursuit trois objectifs principaux. Il s’agit d’abord de mieux faire connaître au public français et international le Vietnam, son peuple et sa culture, en mettant en avant l’image d’un pays pacifique, stable, en plein renouveau, profondément intégré au monde et attaché à son identité culturelle.

Le deuxième est de à contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, en faisant de la culture un levier de rayonnement et de rapprochement, afin d’approfondir les relations du Vietnam avec la France et l’UNESCO.

Le troisième vise à valoriser la diplomatie entre les peuples et le rôle de la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment en offrant aux jeunes générations un espace pour renouer avec la culture et les arts traditionnels, et ainsi renforcer leur attachement à leurs racines, tout en élargissant le cercle des amis internationaux du pays.

Selon Nguyên Phuong Hoà, directrice du Département de la coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Semaine du théâtre vietnamien en France constitue l’un des aboutissements de la mise en œuvre de la Résolution N°80, en date du 7 janvier 2026, du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère, de la Stratégie de diplomatie culturelle et de la Stratégie de développement culturel. Elle s’inscrit plus largement dans la volonté de renforcer le rayonnement culturel du Vietnam à l’échelle internationale.

Nguyên Thành/CVN