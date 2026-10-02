Un concert à Hanoï célèbre l'amitié vietnamo-chinoise

Dans la soirée du 1 er octobre, le concert "Harmonie vietnamo-chinoise" s’est tenu au Théâtre Hô Guom, à Hanoï, à l’occasion du 77 e anniversaire de la Fête nationale chinoise (1 er octobre 1949 - 1 er octobre 2026).

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Photos : VNA/CVN

Placé sous le patronage du ministère vietnamien de la Police et de l’ambassade de Chine au Vietnam, l’événement a été organisé conjointement par le Théâtre Hô Guom et le Centre national des arts du spectacle de Chine.

La soirée a réuni plusieurs membres du Bureau politique, dont le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, et le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung. La partie chinoise était représentée par Wang Qun, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Chine au Vietnam, et Wang Ning, président de l’Alliance mondiale du théâtre et directeur du Centre national des arts du spectacle de Chine.

La direction artistique du programme a été assurée par Wang Ning et le général de brigade, artiste du peuple Nguyên Công Bay, directeur adjoint du Département du travail politique du ministère de la Police et directeur du Théâtre Hô Guom. L’artiste du peuple Bùi Công Duy en était le directeur artistique et le metteur en scène général.

Le spectacle réunissait l’Orchestre symphonique de Hanoï sous la baguette du chef Trân Nhât Minh, les chœurs de l’Opéra-Ballet du Vietnam et du Théâtre de chant et de danse de la Sécurité publique, l’artiste du peuple Cô Huy Hùng, le pianiste Vu Ngoc Linh, le trompettiste Wang Yubing, ainsi que les chanteurs Nguyên Truong Linh, Dao Mac, la soprano Zhou Xiaolin et le ténor Wang Chong.

Les hymnes nationaux exécutés par l’Orchestre symphonique de Hanoï ont ouvert la soirée. Le public a ensuite apprécié des œuvres telles que "Jour de fête" de Dang Huu Phuc, "Émotions de la patrie" de Xuân Khai interprétées au luth dàn nguyêt par l'artiste du peuple Cô Huy Hùng, "You and Me" à la trompette par Wang Yubing, ou encore "Dites-moi où est le chemin" du film La Pérégrination vers l'Ouest par Dao Mac.

Les spectateurs ont également savouré "Hanoï, foi et espoir" de Phan Nhân par la soprano Zhou Xiaolin et les chœurs, "O Sole Mio" par Truong Linh, ainsi que des arias célèbres d'"Hamlet" et de "Turandot". La soirée s’est clôturée avec l’œuvre "Vietnam - Chine" de Dô Nhuân, réunissant l’ensemble des artistes.

À travers le langage universel de la musique, le programme a proposé un parcours artistique mêlant des œuvres emblématiques des deux pays et des chefs-d’œuvre du répertoire classique mondial.

L’artiste Nguyên Truong Linh a exprimé son honneur de participer à ce concert aux côtés d’artistes vietnamiens et chinois. Selon lui, cet événement culturel et politique a offert aux artistes des deux pays l’occasion d’échanger, de faire découvrir leurs identités culturelles respectives et de renforcer la compréhension mutuelle.

La rencontre artistique entre les musiciens vietnamiens et chinois a également favorisé les échanges, l’apprentissage et la création commune. Des mélodies nationales aux grandes œuvres du répertoire universel, la musique s’est ainsi affirmée comme un trait d’union entre les deux cultures, mettant en lumière leurs convergences artistiques et culturelles.

VNA/CVN