Un village gardien de l’âme de la brocatelle des Thai

Niché au cœur de la Réserve naturelle de Pù Luông, dans la province de Thanh Hoa (Centre), le hameau de Lan perpétue avec ferveur l’art du tissage traditionnel de l’ethnie Thái depuis plus de deux siècles.

>> Le rituel du culte de la forêt de l’ethnie Thai reconnu comme patrimoine national

>> Le culte de la forêt des Thai reconnu patrimoine national

>> Honorer le nouveau riz, une belle coutume des Thai

Pour les femmes Thai, le tissage de la brocatelle incarne à la fois la mesure d’un savoir-faire et un devoir envers les ancêtres. Chaque pièce exige un processus artisanal minutieux : de la culture du coton au filage, en passant par la teinture naturelle à base de feuilles et d’écorces, pour confectionner des motifs complexes entièrement tissés de mémoire. Ces ornements représentant les montagnes, les forêts et les oiseaux ne revêtent pas seulement une valeur esthétique, ils portent aussi les vœux de prospérité et de paix de la communauté.

Autrefois menacé de disparition face à l’essor des textiles industriels, l’artisanat du hameau de Lan renaît aujourd’hui grâce au développe-ment du tourisme communautaire. Les habitants associent désormais le tissage à l’accueil en gîte rural, invitant les visiteurs à s’initier au filage et adaptant leurs créations, telles que des écharpes, des sacs et des objets d’intérieur, aux goûts contemporains. L’appui des autorités locales, à travers des ateliers de transmission et des réseaux de commercialisation, contribue également à améliorer les revenus des artisans.

Malgré la raréfaction des matières premières naturelles et le défi de la relève générationnelle, le cliquetis des métiers à tisser continue de résonner sous les maisons sur pilotis, perpétuant la mémoire culturelle et affirmant la vitalité de l’identité Thai au cœur de la grande forêt de Pù Luông.

Texte et photos : Hoa Mai - Linh Thao/VNA/CVN