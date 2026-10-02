Le 2e Festival des cultures du monde célèbre la convergence des patrimoines

Sous le thème "Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir", la 2 e édition du Festival des cultures du monde s’est ouverte le 1 er octobre à la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï. Réunissant 50 pays et organisations internationales, l’événement met la diversité culturelle au service du dialogue, de l’amitié et d’un avenir commun.

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Photo : VNA/CVN

La Cité impériale de Thang Long accueille, du 1er au 4 octobre, la 2e édition du Festival des cultures du monde à Hanoï. Organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï, le rendez-vous entend favoriser les échanges culturels internationaux et promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, ainsi que des représentants de ministères et organismes centraux. Des ambassadeurs, chargés d’affaires et chefs de missions diplomatiques, de même que des artistes, artisans et chercheurs dans le domaine culturel, ont également participé à l’événement.

Dans son discours d’ouverture, Pham Thi Thanh Trà a présenté le festival comme un rendez-vous destiné à relier les cultures, à diffuser l’esprit d’amitié et de créativité et à promouvoir le dialogue au service de la paix et du développement.

Photo : VNA/CVN

Le patrimoine, une mémoire tournée vers l’avenir

L’édition 2026 revêt une signification particulière, puisqu’elle se tient durant l’année marquant le 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’UNESCO. Le choix de la Cité impériale de Thang Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, renforce également la portée symbolique de l’événement.

Ce lieu, témoin d’une histoire de plus d’un millénaire, incarne à la fois la profondeur historique du Vietnam, sa vitalité culturelle et son aspiration à la paix et à la prospérité.

Selon la vice-Première ministre, le patrimoine constitue la mémoire de chaque nation, mais aussi le fruit des connaissances, du travail et de la créativité accumulés par l’humanité au fil des millénaires. Il ne doit donc pas être considéré uniquement comme un héritage du passé. Il représente également une ressource permettant de façonner l’avenir.

"Chaque pays et chaque nation possède son propre patrimoine, mais lorsqu'elles sont réunies, ces valeurs culturelles enrichissent la diversité de la civilisation humaine", a-t-elle noté

Les chants populaires, les danses, la musique et les arts du spectacle traditionnels, les costumes, la gastronomie, l’artisanat, les monuments, les paysages, les fêtes et les savoirs populaires témoignent ainsi de la richesse des civilisations. Ils racontent des histoires sur les peuples et leurs patries, tout en exprimant les aspirations et les valeurs que les générations souhaitent transmettre.

"La convergence des patrimoines est donc une convergence des peuples, tandis que la convergence des cultures est une convergence des valeurs humaines partagées", a affirmé Pham Thi Thanh Trà.

Préserver, valoriser et transmettre

Dans un monde marqué par des transformations rapides, le patrimoine culturel est également confronté à de nouvelles évolutions liées aux technologies numériques, à l’intelligence artificielle et aux nouveaux modes de communication. Ces mutations transforment les manières de créer, de découvrir et de partager les valeurs culturelles.

Dans ce contexte, le Vietnam considère la culture comme le fondement spirituel de la société, mais aussi comme un objectif, une force motrice et une ressource importante du développement national. Le pays œuvre à construire une culture avancée, imprégnée d’identité nationale, tout en intégrant les valeurs culturelles les plus remarquables de l’humanité et en développant les échanges et la coopération culturels internationaux.

La vice-Première ministre a notamment souligné la nécessité de conjuguer préservation et valorisation du patrimoine, tradition et créativité, ainsi que patrimoine et vie contemporaine. La science, la technologie et l’intelligence artificielle doivent, selon elle, être davantage mobilisées pour la numérisation, la conservation, la restauration et la promotion du patrimoine.

Cette approche vise notamment à rapprocher les valeurs culturelles authentiques des communautés et à renforcer leur transmission auprès des jeunes générations.

Une scène pour la diversité culturelle

Le Festival des cultures du monde offre concrètement un espace de rencontre entre différentes traditions. Durant quatre jours, 45 espaces culturels, 35 stands gastronomiques et 19 troupes internationales d’arts du spectacle contribueront à faire vivre la diversité culturelle au cœur de la Cité impériale de Thang Long. Des projections de films et des défilés de mode venus du monde entier figurent également au programme.

Photo : VNA/CVN

Pour Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, la Cité impériale de Thang Long constitue un cadre particulièrement approprié pour accueillir cette manifestation. Ses couches archéologiques, qui couvrent plus d’un millénaire, témoignent de la continuité de la vie politique et culturelle.

La rencontre entre les cultures du monde et ce lieu chargé d’histoire donne ainsi une dimension particulière au festival. Elle illustre la manière dont le patrimoine peut devenir un espace vivant de dialogue et de création.

En réunissant 50 pays et organisations internationales, le festival entend aller au-delà de la simple présentation des traditions. Il met en lumière la capacité de la culture à rapprocher les peuples par-delà les frontières et les différences. L’événement se veut ainsi un espace de dialogue interculturel, où l’art devient un langage universel permettant de mieux se comprendre, de renforcer l’amitié entre les peuples.

À travers la "convergence des patrimoines", Hanoï affirme ainsi la vocation de la culture à créer des passerelles entre les civilisations, à renforcer la compréhension mutuelle et à contribuer à la construction d’un monde plus pacifique, humain et durable.

Thuy Hà/CVN