"Présences invisibles" de l'artiste Bùi Chat au J Art Space

Après avoir terminé sa sixième exposition personnelle, "Vùng lụa" (Région de soie), l'artiste Bùi Chat prépare sa septième exposition personnelle, qui se tiendra également au J Art Space.

L'exposition "Présences invisibles" présente au total 13 œuvres, comprenant 12 peintures en techniques mixtes utilisant des livres comme composant principal, et une installation artistique.

L'installation est une simple étagère, semblable à n'importe quelle autre, mais entièrement peinte en blanc pur, y compris les livres qu'elle contient. L'œuvre est placée dans un coin assez modeste de l'espace d'exposition.

À propos de cette exposition, l'artiste Bùi Chat a partagé : "Les livres sont à la fois des matériaux et une source d'inspiration inépuisable pour mon art. En tant que personne attachée aux livres depuis plus de 20 ans, je mange et je dors avec les livres, je vis et je meurs avec les livres. Je comprends les joies et les peines des livres. Dans les moments difficiles où l’on semble pouvoir abandonner, les livres sont une source d’encouragement et sont souvent présents à temps pour prévenir les intentions insensées. Des livres avec moi. Invisibles. Comme des gens nobles qui ne se présentent pas. J’apprécie et je suis toujours reconnaissant".

Texte et photos : Minh Thu/CVN