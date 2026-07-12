Écoles publiques : Hanoï va construire pour accueillir 80% des élèves

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a annoncé que la capitale intensifiera la construction d’établissements scolaires afin que, à terme, au moins 80% des élèves puissent être scolarisés dans le réseau public.

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Lors de la réunion mensuelle du gouvernement consacrée au bilan socio-économique de juin, tenue depuis le début du mois de juillet, le président du Comité populaire de la capitale, Vu Dai Thang, a indiqué que l’économie de la capitale poursuivait sa reprise au cours du premier semestre.

La croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) est estimée à plus de 9% au deuxième trimestre. Les recettes budgétaires ont atteint près de 411.000 milliards de dôngs, soit 63,2% de l’objectif fixé par le gouvernement central, tandis que les décaissements des investissements publics se sont élevés à 64.000 milliards de dôngs, représentant plus de 53% du plan annuel, un niveau supérieur à celui enregistré à la même période de l’an dernier.

Le responsable a toutefois reconnu que ces résultats demeuraient en deçà du potentiel de la capitale et des objectifs de croissance à deux chiffres fixés par le gouvernement.

"Consciente de sa responsabilité dans la croissance nationale, Hanoï entend accélérer au cours du second semestre afin d’atteindre une croissance à deux chiffres, sans revoir cet objectif à la baisse", a-t-il affirmé.

Outre l’accélération des investissements publics et la levée des obstacles liés au foncier, à la planification urbaine et aux procédures administratives, la ville poursuivra la réalisation de grands projets d’infrastructures, notamment les rocades, les axes routiers nationaux, les ponts franchissant le fleuve Rouge, les lignes de métro ainsi que les programmes de logements sociaux et de logements locatifs.

Dans le domaine social, Hanoï entend également renforcer les secteurs de la santé, de la culture et de l’éducation. À ce titre, la municipalité prévoit de construire de nouveaux établissements et de nouvelles salles de classe afin de garantir qu’au moins 80% des élèves soient accueillis dans des écoles publiques.

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’éducation et une croissance à deux chiffres

À Hô Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a annoncé une croissance économique de 8,55% au premier semestre, soit la meilleure performance enregistrée par la métropole depuis dix ans.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Sur le plan éducatif, la ville mettra en œuvre, à partir de l’année scolaire 2026-2027, un dispositif de prêt gratuit des manuels scolaires pour les élèves de première année du primaire, de sixième et de seconde, avant d’étendre progressivement cette mesure à l’ensemble des niveaux d’ici à 2029.

Les élèves issus de familles défavorisées ou appartenant aux minorités ethniques continueront, quant à eux, à bénéficier chaque année de manuels distribués gratuitement grâce à une enveloppe budgétaire de 150 milliards de dôngs.

Malgré les incertitudes attendues au second semestre, la mégapole du Sud maintient son objectif d’une croissance à deux chiffres et d’une hausse des recettes budgétaires supérieure à 10%.

Une mise en œuvre plus rapide des politiques publiques

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a salué une croissance économique nationale au premier semestre 2026, la plus élevée enregistrée depuis plusieurs mandats gouvernementaux.

Cette performance place le Vietnam parmi les économies les plus dynamiques au monde, avec neuf provinces et grandes villes affichant une croissance du GRDP à deux chiffres.

Il a toutefois estimé que ces résultats restaient insuffisants au regard des objectifs fixés. Selon lui, plusieurs collectivités accusent encore un retard important, notamment dans le décaissement des investissements publics. Si ce taux avait atteint 50% au lieu d’environ 35%, la croissance nationale aurait pu gagner près de 0,4 point de pourcentage.

Le vice-Premier ministre a appelé les ministères et les collectivités locales à accélérer la mise en œuvre des politiques publiques afin de lever plus rapidement les obstacles rencontrés par les entreprises et les citoyens.

Il a également insisté sur la nécessité de mieux coordonner les politiques budgétaire et monétaire afin de garantir un accès suffisant au financement pour les entreprises, les secteurs prioritaires et les investissements productifs.

Selon le ministère des Finances, neuf provinces et villes ont enregistré une croissance économique à deux chiffres au premier semestre : Hà Tinh, Ninh Binh, Hai Phong, Quang Ninh, Hung Yên, Bac Ninh, Phu Tho, Tây Ninh et Thai Nguyên.

Câm Sa / CVN