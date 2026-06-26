Trois propositions pour le développement progressif des capacités quantiques nationales au Vietnam

La technologie quantique n'est pas seulement un nouveau domaine de recherche, mais devient progressivement une capacité technologique stratégique susceptible d'avoir un impact profond sur la sécurité nationale, l'économie, la science et la compétitivité.

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Photo : CTV/CVN

L'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Académie vietnamienne des sciences et technologies, a récemment organisé un atelier scientifique sur le thème "La technologie quantique à l'ère nouvelle : tendances internationales, opportunités et besoins pour le Vietnam".

La technologie quantique devient progressivement une capacité technologique stratégique. Ces dernières années, alors que le monde continue d'observer les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA), les pays, les centres de recherche et les grandes entreprises technologiques ont commencé à se tourner vers une nouvelle stratégie de développement axée sur la technologie quantique.

Si l'IA transforme notre façon de traiter les données, d'identifier les tendances et d'optimiser les décisions, la technologie quantique devrait ouvrir la voie à une toute nouvelle génération de capacités dans les domaines du calcul, de la simulation, de la sécurité, des communications, de la détection et des mesures de précision. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle orientation de recherche, mais d'une capacité technologique majeure, susceptible de transformer en profondeur la souveraineté et le développement des nations.

Lors de l’atelier, la Professeure Nguyên Thi Thanh Mai, directrice de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cette technologie devient progressivement une capacité technologique stratégique, susceptible d'avoir un impact profond sur la sécurité nationale, l'économie, la science et la compétitivité. La question n'est plus de savoir si la technologie quantique doit être une priorité, mais comment le Vietnam peut acquérir la rapidité, les bases et l'autonomie nécessaires pour maîtriser progressivement cette technologie, réduire sa dépendance aux sources extérieures et participer plus activement à la chaîne de valeur mondiale des technologies stratégiques.

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Dans une perspective de stratégie de développement national, la Professeure Nguyên Thi Thanh Mai a proposé trois axes clés pour que le Vietnam développe pas à pas ses capacités nationales en matière de technologie quantique.

Premièrement, il est essentiel de développer des ressources humaines de haute qualité, de constituer une équipe de jeunes experts aux profils interdisciplinaires et d'accroître l'attractivité des scientifiques vietnamiens de l'étranger pour les inciter à participer à des formations et à des projets de recherche.

Deuxièmement, il est nécessaire de sélectionner les problèmes clés pertinents sur lesquels concentrer les ressources, notamment la sécurité de l'information post-quantique, afin de protéger la souveraineté numérique nationale, tout en favorisant les applications dans la simulation des matériaux, l'industrie pharmaceutique, les énergies propres, la logistique, les transports et les villes intelligentes.

Troisièmement, il est nécessaire de mettre en place un modèle de coopération durable entre les instituts de recherche, les universités, les entreprises et les organismes publics afin de relier la recherche fondamentale aux besoins pratiques et de constituer progressivement un écosystème d'innovation dans le domaine de l'informatique quantique.

Proposition de création d'un réseau "Hub et Nœuds"

La technologie quantique ne doit pas être réduite à la seule notion d'ordinateurs quantiques. Il s'agit d'un vaste écosystème technologique englobant la cryptographie post-quantique, les communications sécurisées, la détection et la mesure de précision, la photonique, les lasers, les matériaux, les composants, les algorithmes, les logiciels, la simulation scientifique, les normes techniques et les ressources humaines interdisciplinaires. Cette approche devrait permettre au Vietnam d'utiliser efficacement ses ressources existantes tout en jetant les bases d'une participation progressive et plus poussée à la chaîne de valeur mondiale des technologies quantiques.

Selon le Professeur et Docteur Trân Hông Thai, président de l'Académie vietnamienne des sciences et technologies, les technologies quantiques ne se limitent pas à la physique quantique, ni à un domaine de recherche spécialisé de quelques laboratoires. Elles sont directement liées à la sécurité de l'information, à la cryptographie, à la défense nationale, à la sécurité, à l'industrie, à l'enseignement supérieur, à la diplomatie scientifique, à l'innovation, aux entreprises technologiques et à de nombreux nouveaux domaines d'application.

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Par conséquent, un réseau national coordonné est une condition nécessaire à l'élaboration d'une orientation de développement interdisciplinaire et interinstitutionnelle, dotée de domaines d'application précis et réalisables.

À cette occasion, l'atelier a présenté le cadre d'architecture stratégique proposé pour le réseau "Hub et Nœuds" pour la période 2026-2045.

Selon la proposition, un Centre national servira de plateforme de coordination centrale (Hub), reliant et allouant des ressources à cinq centres spécialisés (Nodes) : le ministère de la Police, le ministère de la Défense, l'Université nationale de Hanoï, l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et l'Académie vietnamienne des sciences et technologies.

Ce modèle devrait créer une plateforme de coordination unifiée à l'échelle nationale, remédiant à la dispersion des ressources et des investissements, tout en favorisant le partage des infrastructures de recherche, en renforçant la coordination interdisciplinaire et en articulant étroitement la formation, la recherche et les besoins en applications pratiques. Il contribuera ainsi à la formation de compétences clés en technologies quantiques, à la réduction du fossé entre le laboratoire et la commercialisation des produits et au franchissement du "gouffre de la mort" de l'innovation.

Lors de l'atelier, des experts et des scientifiques ont formulé de nombreuses recommandations visant à améliorer le cadre institutionnel du développement des technologies quantiques.

Plus précisément, ils ont proposé la mise en place d'un mécanisme de test des politiques (sandbox) et une réforme du financement de la recherche, en passant d'un modèle d'investissement dans l'acquisition d'équipements (CapEx) à un mécanisme soutenant l'exploitation, la maintenance et le développement à long terme des infrastructures de recherche (OpEx).

Par ailleurs, un modèle de gestion des risques scientifiques par étapes ("Stage-Gate") a été recommandé afin d'évaluer périodiquement l'efficacité des projets et de permettre des ajustements ou des suspensions, le cas échéant, pour optimiser les ressources publiques investies.

Nguyên Tùng/CVN