Hô Chi Minh-Ville : 50 jeunes exemplaires à l'honneur

Le 29 juin, la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville a accueilli la cérémonie de distinction de 50 jeunes exemplaires pour leurs réalisations remarquables dans les domaines de l’éducation, de la recherche, de l’innovation, de la culture et du service à la communauté.

>> La diaspora scientifique vietnamienne, moteur du Vietnam de demain

>> L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh tient son XIIIe Congrès national

>> L’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh élit sa nouvelle direction

À cette occasion, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Lê Quôc Phong, a souligné que, dans un monde en constante évolution, l’apprentissage ne se limite plus aux salles de classe. Il doit devenir une compétence permanente, une habitude quotidienne et un véritable mode de vie pour chaque jeune.

Il a rappelé qu’à l’ère du numérique, la compétitivité d’une ville ou d’un pays repose avant tout sur la qualité des ressources humaines et la capacité d’innovation. Les jeunes sont ainsi appelés non seulement à maîtriser les nouvelles technologies, mais aussi à participer à leur création et à les mettre au service des défis de la vie quotidienne, de l’économie et de la société, afin de contribuer au développement durable de la ville.

Lê Quôc Phong a également encouragé les jeunes à poursuivre leur engagement au service de la communauté, à promouvoir les valeurs de solidarité et de responsabilité, et à se préparer à relever les nouveaux défis auxquels Hô Chi Minh-Ville sera confrontée. Il a souligné le rôle de chaque jeune en tant qu’«ambassadeur» des valeurs positives, capable de diffuser un mode de vie exemplaire fondé sur la responsabilité, la compassion, le civisme, le patriotisme et l’esprit de contribution.

Cette cérémonie constituait l’activité principale du premier Congrès des jeunes exemplaires de Hô Chi Minh-Ville suivant les enseignements de l’Oncle Hô, organisé les 28 et 29 juin 2026. L’événement a réuni 329 délégués sélectionnés parmi des millions de membres de l’Union de la jeunesse de la ville.

Parmi les participants figuraient 39 jeunes citoyens exemplaires de Hô Chi Minh-Ville (2024-2025) et de la province de Bình Dương (2024). Les délégués comprenaient également 247 membres du Parti communiste vietnamien, 76 titulaires d’un master et 6 docteurs.

À l’issue de la sélection, 50 jeunes ont été distingués pour leurs réalisations remarquables dans différents domaines : études, travail, recherche scientifique, défense et sécurité, culture, arts, sport, entrepreneuriat, innovation et actions au service de la communauté.

Selon Ngô Minh Hai, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, chaque délégué représente un exemple de volonté, de responsabilité et d’engagement. Malgré la diversité de leurs parcours, ils partagent un même idéal : être utiles à la société, oser innover, contribuer au développement collectif et créer de nouvelles valeurs pour la communauté. Ils participent ainsi à renforcer l’image d’une jeunesse de Hô Chi Minh-Ville dynamique, créative et responsable.

Dans le cadre du Congrès, les participants ont également pris part à cinq forums thématiques organisés dans les Espaces culturels Hô Chi Minh. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de la pensée, de la morale et du style du Président Hô Chi Minh, ainsi que sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique, l’intégration internationale et le développement culturel dans la nouvelle période.

Les nombreuses idées et propositions formulées par les jeunes devraient contribuer à améliorer la qualité des activités de l’Union de la jeunesse et des mouvements de jeunesse de Hô Chi Minh-Ville dans les années à venir.

Texte et photos : Quang Châu/CVN