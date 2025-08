Inondations : un plan d'urgence pour stabiliser la vie des sinistrés

Le 5 août, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le document N° 931 ordonnant aux ministères, agences et autorités locales de se mobiliser pour faire face aux conséquences des récentes catastrophes naturelles. La priorité est de stabiliser la vie des populations et de garantir la reprise de l'année scolaire pour tous les élèves.

Depuis le début de l'année 2025, le Vietnam est confronté à des phénomènes météorologiques complexes. Fin juillet et début août, de fortes pluies ont entraîné des inondations historiques, des crues soudaines et des glissements de terrain dans le nord et le centre du pays, causant des dégâts considérables aux personnes, aux biens et aux infrastructures. Les provinces de Diên Biên, Son La et Nghê An ont été particulièrement touchées.

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, jusqu'au 5 août 2025, les fortes pluies, les crues soudaines et les glissements de terrain récents ont causé 20 morts et disparus, 20 blessés, plus de 1.000 maisons détruites et plus de 6.860 endommagées, l'évacuation d'urgence de près de 520 familles, la destruction de plus de 7.400 ha de cultures, des dégâts sur 60 écoles, 10 centres médicaux et de nombreux ouvrages d'énergie, de télécommunications, de transport et d'irrigation, provoquant des perturbations de la circulation, des pannes de courant et des interruptions de communication. Le total des dommages économiques est estimé à plus de 4.800 milliards de dôngs (158 millions de dollars).

Pour surmonter rapidement les conséquences, le Premier ministre a demandé aux autorités des provinces de Diên Biên, Son La, Nghê An et des localités touchées par les catastrophes naturelles de surmonter d'urgence les conséquences des catastrophes naturelles et de stabiliser rapidement la vie des populations. Il leur a également demandé de veiller à ce que tous les élèves puissent aller à l'école à temps pour la nouvelle année scolaire.

Ils ont été demandés d'organiser des soins médicaux gratuits pour les blessés, les funérailles des défunts, de soutenir rapidement les victimes conformément à la réglementation et de réparer rapidement les infrastructures essentielles endommagées, en particulier les infrastructures de circulation, d'électricité, de télécommunications, d'eau domestique et les installations médicales, afin de garantir la vie et les activités des populations.

Mobiliser toutes les forces et les ressources

Le Premier ministre a souligné l’importance, pour ces localités, de mobiliser toutes les forces et les ressources pour nettoyer les écoles et les salles de classe, réparer les établissements scolaires endommagés et compléter le matériel pédagogique, le matériel didactique et les manuels scolaires. Ces travaux, qui doivent être achevés d'ici août 2025, permettront à tous les élèves d'aller à l'école et garantiront que les établissements scolaires seront spacieux et propres à la rentrée.

En particulier, le Premier ministre a demandé de résoudre immédiatement les logements temporaires pour les ménages dont les maisons ont été détruites et qui ont dû être relogées d'urgence ; d'aménager des terrains et de reconstruire des maisons pour les ménages qui ont perdu leur maison ou ont été contraints de déménager d'urgence. Ces travaux doivent être terminés au plus tard en septembre 2025.

Les ministres de la Défense et de la Police continuent de donner instruction à leurs forces forces d'aider les populations à surmonter les conséquences des inondations et des tempêtes, conformément aux demandes des localités.

Le ministère de la Défense prendra l'initiative de reconstruire immédiatement les maisons complètement endommagées qui doivent être relogées d'urgence, grâce aux fonds mobilisés et soutenus par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Les travaux devraient être achevés en septembre 2025.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement est chargé de demander aux unités spécialisées de soutenir et guider les localités dans la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, la réparation des ouvrages d'irrigation et la reprise de la production agricole après les inondations. Les travaux devraient être achevés en août 2025.

Enfin, le Premier ministre a demandé au Front de la Patrie du Vietnam d'allouer des fonds aux provinces les plus touchées. Il a également lancé un appel aux organisations, aux entreprises et aux particuliers à travers le pays pour qu'ils s'unissent et continuent de soutenir les victimes de ces catastrophes.

