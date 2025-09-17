Premier succès au Vietnam d’un traitement du cancer du sang grâce à la thérapie immunocellulaire CAR‑T

Le professeur et docteur Phù Chi Dung, directeur de l'Hôpital de transfusion sanguine et d'hématologie de Hô Chi Minh-Ville , a annoncé qu'en collaboration avec des spécialistes de Taïwan (Chine), l'hôpital a traité avec succès un cas particulier de cancer du sang utilisant la thérapie immunocellulaire CAR‑T.

La patiente, une fillette de 12 ans diagnostiquée d'une leucémie aiguë lymphoblastique B à haut risque, avait initialement subi une chimiothérapie, puis une greffe de moelle partiellement compatible de son père, mais la maladie avait récidivé pour la deuxième fois. Après plus d'un an de traitement par cellules CAR‑T, son état de santé est désormais stable et elle reste sous suivi médical à l'Hôpital de transfusion sanguine et d'hématologie de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BV/CVN

C'est le premier cas au Vietnam où la thérapie cellulaire CAR‑T a été appliquée avec succès pour traiter un cancer du sang.

La thérapie par cellules CAR-T est une forme d'immunothérapie. Elle est actuellement en plein essor pour ses bons résultats en qui concerne certains cancers difficiles à traiter. Son principe est de combattre le cancer du patient avec ses propres cellules immunitaires, modifiées en laboratoire pour mieux cibler les cellules malignes.

La thérapie par cellules CAR-T est actuellement utilisée pour traiter certains cancers sanguins et de la moelle osseuse, lorsqu'ils s'aggravent alors que les autres traitements ont échoué et/ou lorsqu'ils rechutent la leucémie aigüe lymphoblastique chez l'enfant et le jeune adulte ; certains lymphomes de l'adulte ; le myélome multiple de l'adulte.

Pour ces formes graves de cancers, menaçantes pour la vie des patients, la thérapie par cellules CAR-T apporte des résultats très encourageants, parfois impressionnants : elle peut entraîner des régressions de la maladie et des rémissions prolongées, pour une toxicité minime à long terme. Cependant, certains patients peuvent malheureusement ne pas répondre au traitement ou rechuter après celui-ci.

Le défi majeur actuel de la thérapie cellulaire CAR-T réside dans son coût de traitement très élevé, le processus de production des cellules CAR-T nécessitant une technologie complexe et des équipements de pointe.

Actuellement, l'Hôpital de transfusion sanguine et d'hématologie de Hô Chi Minh-Ville prépare activement ses infrastructures, forme son personnel (médecins, infirmiers, techniciens certifiés) et bénéficie du soutien d'experts étrangers pour produire des cellules CAR-T directement au Vietnam.

L'objectif est de maîtriser progressivement cette technologie afin de réduire les coûts de traitement. Le professeur et docteur Phù Chi Dung estime que si la production de cellules CAR-T est réalisée au Vietnam, le coût pourrait être divisé par environ 20 par rapport à un traitement à l'étranger (passant à moins de 500 millions de dôngs par cas).

VNA/CVN