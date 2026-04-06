Hai Phong renforce la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Une conférence s’est tenue récemment à Hai Phong afin de diffuser la réglementation relative à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que les dispositions concernant la gestion et l’utilisation des dispositifs de surveillance des navires de pêche en 2026.

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Photo : VNA/CVN

Jusqu’au 8 mars, la ville comptait 786 navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à six mètres. La gestion de la flotte est rigoureusement appliquée : 100% des navires sont immatriculés, titulaires d’une licence de pêche, et leurs données sont mises à jour dans la base de données nationale des pêches (Vnfishbase). Tous les navires conformes aux conditions d’exploitation ont été marqués conformément à la réglementation.

Selon Le Kha Tao, chef adjoint du Département des pêches, de l'élevage et des services vétérinaires de Hai Phong, la ville a achevé l'installation de dispositifs de suivi et de positionnement sur tous les navires de pêche. À ce jour, tout les 273 navires de 15 m ou plus actuellement en activité sont équipés de ces dispositifs. Tous les navires doivent maintenir ces dispositifs opérationnels 24 heures sur 24 pendant toute la durée de leurs activités de pêche, du départ au retour au port.

Pour assurer une surveillance continue, les autorités ont mis en place des stations de surveillance des navires de pêche, opérationnelles 24h/24 et 7j/7. En cas de perte de signal, les autorités compétentes contactent immédiatement l'armateur. Si cela s'avère impossible, la famille et les autorités locales sont informées afin de coordonner le rétablissement de la connexion avec le capitaine.

Chaque jour, les autorités établissent des listes des navires ayant subi une perte de connexion de moins de six heures ou opérant à proximité des limites autorisées, afin d’émettre des rappels et des alertes en temps opportun, évitant ainsi la désactivation des dispositifs ou le dépassement des zones de pêche autorisées. Les cas de perte de connexion prolongée (plus de six heures, plus de dix jours ou dépassement des limites) sont enregistrés, vérifiés et sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur.

Selon un rapport du Département des pêches, de l’élevage et des services vétérinaires de Hai Phong, entre le 1er janvier 2024 et le 8 mars 2026, la ville a recensé 208 navires de pêche en infraction liée à une perte de connexion ou au dépassement des limites de pêche autorisées ; parmi eux, 72 ont été sanctionnés pour un montant total de plus de 2,63 milliards de dôngs (99.800 dollars).

Hai Phong compte actuellement trois ports de pêche : Ngoc Hai, Trân Châu et Bach Long Vi. Dans ces ports, le contrôle des entrées et sorties des navires, le suivi des volumes de déchargement, ainsi que la collecte des journaux de bord et des rapports de production sont effectués conformément à la réglementation.

Du début de l’année 2026 au 8 mars, 1.706 mouvements de navires ont été enregistrés, représentant des captures de 343.177 tonnes, et 312 journaux de bord et rapports ont été collectés.

Par ailleurs, l’utilisation des technologies de gestion est encouragée. Durant cette même période, les données de 1.134 navires ont été mises à jour dans le système. Le système de journal de bord électronique (eLogbook) est en cours de déploiement.

VNA/CVN