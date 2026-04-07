Le secteur agricole relie ses bases de données au Centre national intégré de données

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a signé lundi 6 avril à Hanoï un protocole d’accord avec le ministère de la Police pour connecter et intégrer ses bases de données avec le Centre national intégré de données (C12) du ministère de la Police.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a déclaré que cette initiative constituait une étape clé dans la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Politburo, datée du 22 décembre 2024.

Cette résolution vise des percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, tout en ouvrant une nouvelle ère pour le secteur agricole et environnemental.

Trân Duc Thang a précisé que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement considère les données comme une ressource stratégique et un pilier fondamental de la transformation numérique. Il s’est attaché à construire un système de base de données multisectorielle à grande échelle, tout en s’attaquant à des tâches complexes et de longue haleine, notamment la création d’une base de données foncières nationale et d’un système de traçabilité pour l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a finalisé la connexion et l’intégration des 12 bases de données clés avec le Centre national intégré de données du ministère de la Police, les rendant ainsi opérationnelles et prêtes pour une normalisation continue selon les critères d’exactitude, d’exhaustivité, de qualité, de mise à jour, d’unification et de partage.

Ces progrès font suite à une campagne nationale de 90 jours visant à nettoyer les données foncières, incluant la révision des informations relatives à plus de 62,2 millions de parcelles et la vérification des données de plus de 82.000 bateaux de pêche, ainsi qu’un examen plus approfondi des 12 bases de données depuis début 2026.

Parallèlement, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a lancé un système de traçabilité des produits agricoles, opérationnel depuis décembre dernier. Initialement mené par un projet pilote sur le durian, il prévoit de s’étendre au riz, à la viande, aux œufs, au lait, aux fruits, au thé et au café. Son déploiement à l’échelle nationale pour les produits alimentaires et agricoles est prévu pour le 1er juillet.

Selon le responsable, l’intégration des bases de données et le système de traçabilité ont amélioré la gestion publique de l’agriculture et de l’environnement aux niveaux central et local. Ils ont également soutenu les entreprises et les agriculteurs dans la production, le commerce et l’accès aux services publics.

Les deux ministères poursuivront la finalisation des cadres juridiques et des normes techniques pour la connectivité et le partage des données. Ils prévoient de développer une plateforme nationale de traçabilité agricole et de renforcer la cybersécurité afin de garantir une intégration et une utilisation efficaces des données, a-t-il déclaré.

Le directeur du Centre national intégré de données du ministère de la Sécurité publique, Nguyên Ngoc Cuong, a déclaré que les résultats obtenus simplifieront les procédures administratives, amélioreront les services publics en ligne et la gestion gouvernementale en exploitant pleinement le potentiel des bases de données nationales.

Les unités s’attacheront à optimiser le système interconnecté grâce à une normalisation et une synchronisation accrues des données. Elles visent à garantir une connectivité sans faille entre les systèmes d’information et à effectuer un suivi régulier afin de maintenir des données exactes, complètes et à jour, a précisé le major-général Cuong, ajoutant que d’autres bases de données et systèmes seront connectés conformément aux orientations de transformation numérique du gouvernement.

Le ministère des Affaires étrangères a jugé essentielle la mise en place d’un écosystème de données numériques, compte tenu de son vaste champ d’application, qui influe directement sur les moyens de subsistance de dizaines de millions de personnes et sur la qualité de l’environnement pour plus de 100 millions de citoyens.

Il prévoit d’achever la cartographie cadastrale nationale, l’enregistrement foncier et la base de données foncières nationale d’ici la fin de l’année. L’objectif est de garantir que toutes les parcelles de terrain soient numérisées, gérées de manière centralisée en temps réel et connectées aux autres bases de données et systèmes d’information nationaux.

Dans le même temps, les réformes administratives seront accélérées afin d’améliorer la prestation de services publics en ligne, avec pour objectif de traiter toutes les procédures éligibles entièrement en ligne.

VNA/CVN