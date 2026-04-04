Hô Chi Minh-Ville

Lancement du concours d’innovation agricole de haute technologie 2026

Le 3 avril, le Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé le concours intitulé "Startup et Innovation dans le domaine de l'agriculture appliquée de haute technologie 2026" (Agritech Innovation 2026).

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Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Agriculture circulaire - Façonner un avenir vert", l'événement est considéré comme l'un des projets phares de la ville pour l'année 2026, visant à rechercher et à cultiver les "graines" technologiques capables de transformer le visage de l'agriculture vietnamienne vers une direction moderne, durable et intelligente.

S’exprimant lors de la cérémonie, Pham Dinh Dung, chef du Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville et président du comité d'organisation du concours, a partagé les objectifs stratégiques du programme. Il a souligné que le concours de cette année ne se limite pas au cadre local, mais s'ouvre à toutes les start-up, aux coopératives agricoles de nouvelle génération, ainsi qu'aux jeunes, aux étudiants et aux enseignants des établissements de formation et de recherche à travers tout le pays. Tout individu ou toute organisation possédant une idée créative ou une technologie de pointe capable d'une application pratique dans le domaine de l'agriculture de haute technologie est encouragé à participer pour s'affirmer et contribuer à la communauté.

Photo : VNA/CVN

Le point nouveau et également le point fort crucial du concours 2026 réside dans sa concentration globale sur la chaîne de valeur agricole. Le comité d'organisation souhaite trouver des solutions qui ne s'arrêtent pas à la simple étape de la production, mais s'étendent à des domaines auxiliaires essentiels tels que les techniques de conservation post-récolte, les technologies de transformation profonde pour augmenter la valeur des produits et, surtout, les modèles de gestion agricole intelligente basés sur des plateformes numériques permettant d'optimiser les ressources et de minimiser les risques.

Le concours est divisé en deux catégories : la catégorie A est un espace dédié exclusivement aux étudiants des collèges et universités, où la priorité est donnée aux idées nouvelles et à l'esprit enthousiaste, avec un premier prix d'une valeur de 100 millions de dôngs, un deuxième prix de 80 millions de dôngs, deux troisièmes prix de 60 millions de dôngs chacun et trois prix d'encouragement de 40 millions de dôngs chacun.

La catégorie B se concentre sur les individus, les groupes de startups professionnelles et les entreprises en démarrage disposant déjà d'un modèle réel. Les récompenses de cette catégorie sont à la mesure de l'ampleur des projets, comprenant un premier prix allant jusqu'à 150 millions de dôngs, un deuxième prix de 120 millions de dôngs, deux troisièmes prix de 100 millions de dôngs chacun et trois prix d'encouragement de 60 millions de dôngs pour chaque unité. De plus, afin d'encourager l'esprit de créativité illimitée, le comité d'organisation décernera trois prix supplémentaires dans chaque catégorie, d'une valeur de 5 millions de dôngs chacun, pour des critères de rupture spécifiques.

Promouvoir l'écosystème d'innovation

Évaluant la signification du concours, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Minh Thanh, a souligné qu'il s'agissait d'une étape concrète et résolue dans la réalisation de l'engagement de la ville à promouvoir l'écosystème d'innovation agricole. Selon lui, Hô Chi Minh-Ville, en tant que locomotive économique et centre scientifique et technologique de premier plan du pays, doit assumer la responsabilité non seulement de son propre développement, mais aussi d'être un lieu de connexion, de diffusion et de pilotage des tendances technologiques. Orienter le concours vers l'agriculture durable et circulaire est tout à fait conforme à la tendance mondiale, aidant à résoudre les défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Il est convaincu que le concours de cette année continuera d'être le point de rassemblement d'idées de rupture et de solutions les plus réalisables, contribuant directement à lever les goulots d'étranglement de l'agriculture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Partageant le même point de vue que les dirigeants de la ville, Lê Thanh Minh, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que cet organisme se tiendrait toujours aux côtés du Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie pour créer le tremplin le plus solide pour les jeunes talents. Le Service des sciences et des technologies a promulgué une série de politiques de soutien au développement de l'agriculture créative pour la période 2025-2030. Parmi celles-ci, le soutien à l'enregistrement, à l'établissement et à la protection des droits de propriété intellectuelle pour les produits créatifs est considéré comme une priorité absolue afin de protéger la "matière grise" des entrepreneurs et d'aider les produits à pénétrer avec confiance le marché international.

Photo : Truong Giang/CVN

De plus, ledit service déploie également le plan n° 177 pour la période 2025-2030, avec l'objectif de rehausser le niveau du Centre d'innovation de Hô Chi Minh-Ville et de l'Incubateur agricole de haute technologie, et de former un Fonds d'investissement agricole créatif. Ce dernier jouera le rôle d'une ressource financière importante pour soutenir les projets de qualité dans la réalisation d'études de faisabilité, la finalisation des processus de production et la commercialisation rapide des produits.

Pour les candidats, la valeur du concours ne réside pas seulement dans les prix en espèces, mais aussi dans l'opportunité d'accéder à des experts de premier plan. Les projets ayant passé l'étape de présélection participeront à une série de formations approfondies sur les compétences en gestion de startup, la construction de modèles commerciaux durables, la gestion financière et, surtout, les techniques de présentation (pitching) pour convaincre les investisseurs exigeants.

Photo : Truong Giang/CVN

Le concours accepte officiellement les inscriptions dès maintenant et jusqu'au 31 juillet 2026. Les candidats peuvent choisir de déposer leur dossier directement à l'adresse du Centre d'incubation des entreprises agricoles de haute technologie, au n° 255 rue Trân Hung Dao, quartier de Cầu Ông Lãnh (Hô Chi Minh-Ville), ou de le soumettre en ligne via la boîte courriel officielle du comité d'organisation. Une fois les étapes du concours terminées, les projets ayant obtenu les résultats les plus remarquables auront l'opportunité spéciale d'être sélectionnés pour le programme de soutien selon la Résolution n° 20/2023/NQ-HĐND du Conseil populaire municipal, avec un niveau de soutien pouvant atteindre 400 millions de dôngs par projet.

Truong Giang/CVN