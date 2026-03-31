Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er avril

À compter d’avril 2026, une série de nouvelles dispositions impactant la vie quotidienne entreront officiellement en vigueur au Vietnam, couvrant des domaines aussi variés que les services bancaires, l’éducation, l’innovation technologique ou encore la sécurité incendie.

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Les noms de comptes bancaires devront correspondre aux données d’identité

À partir du 1er avril 2026, tous les comptes de paiement devront porter un nom strictement conforme aux informations figurant sur la carte d’identité, conformément à la circulaire n°30/2025 de la Banque d’État du Vietnam modifiant la réglementation sur les paiements sans espèces. Cette mesure vise à renforcer la sécurité, la transparence et la fiabilité des transactions.

Les établissements de services de paiement seront tenus de contrôler la légalité et la validité des ordres de paiement, en garantissant la concordance entre le numéro de compte, le nom du titulaire et les informations enregistrées lors de l’ouverture du compte. Ces données devront être correctement affichées sur les justificatifs de transaction.

Cette réglementation implique la suppression des services de pseudonymes (nicknames ou iNick), qui permettaient aux clients de personnaliser le nom de leur compte. Bien que pratiques et faciles à mémoriser, ces pseudonymes ont parfois entraîné des erreurs, notamment des transferts vers de mauvais comptes.

Les banques précisent que cette suppression n’affectera ni le solde ni les droits d’utilisation des comptes. Les clients continueront d’utiliser leur numéro de compte officiel pour effectuer les transactions, mais devront mettre à jour leurs informations sur les différentes plateformes afin d’éviter toute interruption.

L’obligation d’aligner le nom du compte avec les documents d’identité devrait contribuer à limiter les erreurs, tout en renforçant la transparence du système de paiement. Cette évolution s’inscrit dans le contexte du développement rapide des paiements sans espèces au Vietnam, avec pour objectif d’améliorer la sécurité et la confiance des usagers.

Incitations pour les projets d’investissement étrangers

avec transfert de technologie

Adoptée par l’Assemblée nationale, la loi n°115/2025/QH15 modifiant la loi sur le transfert de technologie introduit de nouvelles incitations en faveur des projets d’investissement étrangers comportant des volets de transfert technologique.

Le texte prévoit notamment des politiques préférentielles en matière d’investissement, de fiscalité, de foncier et de crédit pour les projets incluant la formation de ressources humaines, le développement des capacités de recherche, de conception, de fabrication ou encore l’application de technologies au Vietnam.

Par ailleurs, les organisations et individus étrangers sont encouragés à transférer leurs technologies aux partenaires vietnamiens afin de renforcer la capacité nationale d’absorption, de maîtrise et d’innovation technologique.

La loi entrera en vigueur le 1er avril.

Accélération de la transformation numérique

dans la propriété intellectuelle

La loi révisée sur la propriété intellectuelle introduit de nouvelles dispositions visant à accélérer la transformation numérique dans ce domaine.

L’État entend promouvoir une numérisation intégrale à travers le développement coordonné des infrastructures numériques, la mise à disposition de services publics en ligne et la création de plateformes numériques dédiées aux activités de propriété intellectuelle, tout en garantissant sécurité et accessibilité pour les usagers.

Parmi les priorités figurent la constitution de bases de données sur la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que sur les prix des transactions y afférentes. L’État investira également dans l’automatisation des processus, en mobilisant notamment les technologies de données massives et l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’efficacité et la transparence du système.

Concernant les procédures administratives, les demandes pourront désormais être déposées soit sous forme papier, soit par voie électronique via un système dédié, en remplacement des dispositions antérieures.

La loi entrera en vigueur le 1er avril.

Nouveau modèle de diplôme du baccalauréat

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a promulgué une nouvelle réglementation relative aux diplômes et certificats du système éducatif national, via la circulaire n°10/2026/TT-BGDĐT.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Le diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat) bénéficie ainsi d’un nouveau modèle officiel. Les services provinciaux de l’éducation seront chargés d’en encadrer l’impression, la gestion et la numérotation, tandis que les chefs d’établissement resteront compétents pour délivrer les diplômes aux élèves remplissant les conditions requises.

La circulaire entrera en vigueur le 15 avril.

Fortes amendes pour équipements anti-incendie non conformes

Le gouvernement a introduit de nouvelles sanctions administratives dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les incendies, via le décret n°69/2026/NĐ-CP.

Les infractions liées à l’équipement insuffisant ou non conforme des moyens de lutte contre l’incendie et de secours mécanisés seront désormais passibles d’amendes allant de 30 à 40 millions de dôngs. Les contrevenants seront en outre contraints de se conformer aux normes en vigueur.

Des sanctions similaires s’appliquent également aux équipements des systèmes d’alarme incendie ou d’extinction installés en violation des exigences réglementaires.

Le décret entrera en vigueur le 20 avril.

Élargissement des dispenses d'épreuves de langues au baccalauréat

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a également modifié le règlement de l’examen du baccalauréat via la circulaire n°13/2026/TT-BGDĐT.

À partir du 14 avril 2026, deux nouveaux certificats sont ajoutés à la liste permettant une dispense de l’épreuve de langue étrangère : le certificat de coréen TOPIK et le test international d’anglais Versant English Placement Test (VEPT).

Le nombre total de certificats reconnus s’élève ainsi à 22, couvrant plusieurs langues, dont l’anglais, le russe, le français, le chinois, l’allemand, le japonais et le coréen. Ces certificats devront rester valides jusqu’à la date d’inscription à l’examen.

La circulaire entrera en vigueur le 24 avril.

Câm Sa/CVN