Aéroports américains : démocrates et républicains s'accusent des longues files d'attente

Les démocrates et les républicains se sont mutuellement rejeté la responsabilité mercredi 25 mars, alors que les principaux aéroports américains continuent d'enregistrer des files d'attente de plusieurs heures aux contrôles de sécurité en raison d'un manque de personnel dans le contexte d'une fermeture prolongée du département de la Sécurité intérieure (DHS).

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Les républicains du Sénat ont désormais bloqué le financement de la TSA (Administration de la sécurité des transports) à neuf reprises. Ils sont les seuls responsables du chaos que subissent les voyageurs", a écrit Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, sur X.

Dans le même temps, le président américain Donald Trump s'en est pris aux démocrates.

"Blâmer les démocrates pour le désordre qui règne à l'aéroport. Ils veulent que notre Pays aille mal. Ils veulent que notre Pays échoue", a écrit M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Les démocrates ont appelé à des réformes en matière d'application des lois sur l'immigration à la suite des tirs mortels contre deux citoyens américains par des agents fédéraux à Minneapolis en janvier, mais les républicains ont rejeté à plusieurs reprises leurs demandes, ce qui a conduit à une impasse dans les négociations. Dans ce contexte, le financement du DHS a expiré le 13 février.

Cela a mis à rude épreuve les opérations du département, notamment celles de la TSA, des garde-côtes et de l'Agence fédérale de gestion des urgences. Au cours des dernières semaines, le temps d'attente dans certains grands aéroports a considérablement augmenté en raison du manque de personnel de la TSA, provoquant des plaintes et du chaos.

Xinhua/VNA/CVN