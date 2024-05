OIM

Libye : 409 migrants clandestins secourus au large des côtes du pays en une semaine

"Sur la période du 12 au 18 mai 2024, 409 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye", a indiqué l'OIM sur sa page Facebook. Parmi ces migrants, il y avait 47 femmes et 31 enfants, a-t-elle précisé, ajoutant que les corps de 6 migrants illégaux avaient été retrouvés et que 20 migrants illégaux avaient disparu au cours de la semaine dernière. Jusqu'à présent, 5.831 migrants ont été sauvés et renvoyés en Libye depuis le début de cette année, tandis que 163 migrants sont morts et 360 autres sont portés disparus au large des côtes libyennes, a révélé l'OIM.

APS/VNA/CVN