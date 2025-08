La Chine émet une alerte de niveau IV aux inondations au Gansu, au Qinghai et au Ningxia

De fortes à très fortes pluies sont prévues dimanche 3 août dans le Nord-Est du Qinghai, le Centre du Gansu et le Nord du Ningxia. Certains affluents du cours supérieur du fleuve Jaune devraient connaître une montée des eaux, et certains cours d'eau de petite ou moyenne taille pourraient dépasser les seuils d'alerte. Le ministère a exhorté les autorités locales à surveiller de près les conditions météorologiques et à prendre des mesures pour protéger la vie et les biens des populations. Le ministère a dépêché deux groupes de travail au Qinghai et au Ningxia pour aider à la lutte contre les inondations.

Xinhua/VNA/CVN