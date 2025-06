Des inondations frappent l'Ouest du Venezuela

De fortes pluies ont continué à s'abattre sur l'Ouest du Venezuela, avec des rivières débordant dans plusieurs États et des centaines de maisons endommagées, ont déclaré dimanche 29 juin les autorités.

Dans l'État occidental de Merida, le gouverneur Arnaldo Sanchez a affirmé qu'au moins 370 maisons avaient été affectées par les pluies et inondations, avec 103 détruites. M. Sanchez a indiqué sur les réseaux sociaux qu'au moins deux tonnes de fournitures avaient été distribuées aux communautés sinistrées sur les hauts plateaux des Andes, ajoutant que les forces de sécurité et les membres de la protection civile avaient été dépêchées sur place pour apporter leur aide. Dans l'État de Zulia (Nord-Ouest), le gouverneur Luis Caldera a indiqué à la chaîne publique Venezolana de Television que des fonctionnaires sont en train d'aider 16 communautés affectées par les inondations provoquées par la crue de la rivière Chama. Il a assuré que les habitants des zones touchées recevaient de la nourriture, de l'eau potable, des tentes et d'autres fournitures essentielles. Dans l'État d'Apure, le maire Jackson Barbosa a signalé que l'accès aux communautés dans la ville d'Andres Eloy Blanco avait été coupé après que deux rivières sont sorties de leurs lits.

Xinhua/VNA/CVN