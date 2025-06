La Chine maintient l'alerte bleue en raison des fortes pluies

Entre samedi 28 juin 08h00 et dimanche 29 juin 08h00 (heure de Pékin), de fortes pluies et des orages devraient frapper certaines zones de la région autonome Zhuang du Guangxi ainsi que des provinces du Hebei, du Shandong, du Henan, du Jiangsu, de l'Anhui, du Hubei, du Hunan, du Zhejiang, du Yunnan, du Guangdong et du Heilongjiang. Le Nord du Jiangsu devrait connaître des précipitations torrentielles pouvant atteindre 150 mm, a précisé le centre. Les autorités locales sont appelées à prendre des précautions face aux intempéries. Le centre recommande notamment la mise en œuvre de dispositifs de drainage dans les zones urbaines et agricoles. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux de couleur, le rouge représentant la situation la plus grave, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.

Xinhua/VNA/CVN