ONU

Corne de l'Afrique : plus de 66 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire

Quelque 66,7 millions de personnes dans la région de la Corne de l'Afrique sont en situation de grande insécurité alimentaire, selon un nouveau rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) publié mercredi 3 juillet.

>> Nouvel appel de 58,5 millions d'USD pour aider les migrants de la Corne de l'Afrique

>> L'OIM appelle à aider la Corne de l'Afrique

Photo : UN/CVN

Sur ce total, 39,1 millions sont originaires de six des huit États est-africains membres de l'IGAD, indiquent-elles dans leur rapport de juin. Il s'agit de Djibouti, du Kenya, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Soudan et de l'Ouganda. D'autres pays où la population est en situation d'insécurité alimentaire dans la région sont le Burundi, la Centrafrique et la République démocratique du Congo.

Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire enregistré en juin a toutefois diminué de près de 11% par rapport au 74,9 millions du mois précédent, selon les deux institutions.

"Les conflits, l'inflation, les épidémies et le manque d'accès à des régimes alimentaires nutritifs et à de l'eau salubre continuent d'avoir de graves répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique de l'Est", indique le rapport.

Des pays comme le Soudan, la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan du Sud ont connu de fortes précipitations, tandis que des inondations exacerbées par les effets persistants des sécheresses précédentes ont aggravé les niveaux d'insécurité alimentaire, selon la FAO et l'IGAD.

Leur rapport note que l'Afrique centrale et orientale accueillent un nombre important de réfugiés et de personnes déplacées, en particulier dans des pays comme l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie, où la population est confrontée à l'insécurité alimentaire en raison d'un accès restreint aux ressources essentielles et de possibilités de subsistance limitées.

Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), les phénomènes climatiques graves tels que les inondations et les sécheresses, les conflits et les épidémies continuent de provoquer des déplacements et de plonger des millions de personnes dans une insécurité alimentaire aigüe.

APS/VNA/CVN