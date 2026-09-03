Hanoï accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge en vue de l’APEC 2027

Selon le Conseil municipal de gestion des projets d’investissement dans la construction des transports, la ville met en œuvre simultanément sept projets : les ponts Tu Liên, Ngoc Hôi, Trân Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hông Hà et Mê So. La construction se déroule sur plusieurs fronts, avec un accent particulier sur les pieux forés, les semelles de pieux, les piles et la superstructure.

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Photo : VNA/CVN

Hanoï accélère la construction de sept ponts franchissant le fleuve Rouge, avec pour objectif leur achèvement au deuxième trimestre 2027, afin de répondre aux besoins liés à l’organisation de l’APEC 2027.

Selon le rapport sur la situation socioéconomique des huit premiers mois de 2026 publié par l’Office des statistiques de Hanoï, ces projets concernent les ponts Tu Liên, Ngoc Hôi, Trân Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hông Hà et Mê So.

À ce jour, l’ensemble des terrains nécessaires aux projets a été remis aux constructeurs. Le projet du pont Thuong Cat nécessite toutefois le déblaiement supplémentaire de 1,147 hectare en raison d’ajustements. Les travaux de démolition et de déplacement des infrastructures techniques se poursuivent également pour les ponts Tu Liên et Trân Hung Dao.

Photo : VNA/CVN

Pour le pont Hông Hà, 798 des 941 pieux forés et 27 des 450 poutres ont déjà été réalisés. Le pont Me So compte, quant à lui, 360 pieux forés sur 596.

Afin de respecter les délais, le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, a demandé au Département municipal de la Construction d’assurer un suivi hebdomadaire et mensuel de l’avancement des chantiers. Les maîtres d’ouvrage sont également invités à recourir à des équipements et technologies modernes afin d’accélérer les travaux, tout en garantissant leur sécurité et leur qualité.

L’accélération de ces projets s’inscrit dans le contexte d’une forte hausse des investissements publics à Hanoï. En août 2026, les décaissements sur le budget local ont atteint 18.091 milliards de dôngs (693,93 millions de dollars), soit le double du montant enregistré à la même période de 2025. Sur les huit premiers mois de l’année, ils se sont élevés à 89.923 milliards de dôngs, représentant 52,6% du plan annuel.

Une fois achevés, les sept ponts contribueront à fluidifier la circulation, à réduire la pression sur les ouvrages existants et à élargir l’espace de développement urbain sur les deux rives du fleuve Rouge. Ils renforceront également la connectivité au sein de la région de la capitale.

VNA/CVN