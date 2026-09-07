Connecter les produits OCOP au tourisme pour valoriser l’APEC 2027

La perspective de l’APEC 2027 à Phu Quôc offre à An Giang l’opportunité de repenser son offre touristique et de valoriser plus finement ses territoires, ses savoir-faire et ses communautés. Avec 610 produits OCOP, la province ambitionne de transformer ces références en véritables expériences touristiques afin d’amplifier les retombées de cet événement majeur.

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Photo : VNA/CVN

L’accueil de l’APEC 2027 constitue une chance unique pour An Giang de diversifier ses attraits en privilégiant le tourisme communautaire et agricole adossé aux produits OCOP. La région bénéficie à ce titre d’un vaste réseau de zones de production, de villages artisanaux et de traditions séculaires.

Des produits aux expériences

Les 610 produits OCOP recensés se répartissent entre 14 labels cinq étoiles, 62 quatre étoiles et 534 trois étoiles. Autant de fondations propices à la création d’itinéraires conjuguant production, culture, nature et vie locale.

"APEC 2027 est une occasion importante de faire connaître Phu Quôc et les valeurs emblématiques d’An Giang aux délégués, aux visiteurs et aux marchés internationaux", souligne Nguyên Trung Thành, vice-directeur du Service du tourisme d’An Giang. "Nous voulons progressivement relier l’île aux autres espaces touristiques de la province et construire des circuits autour des communautés, de l’agriculture, des villages de mé tiers et des produits OCOP".

Plusieurs parcours thématiques pourront ainsi voir le jour. Un premier circuit reliant Phu Quôc, Kiên Hai et Hà Tiên mettra en lumière les richesses maritimes, de la fabrication de la sauce de poisson aux plantations de poivre, sans oublier le vin de myrte tomenteux, les perles et les produits de la mer.

Un second itinéraire, axé sur l’écotourisme et l’immersion culturelle, reliera Hà Tiên, Giang Thành et U Minh Thuong à travers les forêts de cajeputiers, les prairies de Lepironia articulata, la vannerie traditionnelle khmère et la gastronomie du terroir.

Enfin, un circuit culturel et médicinal associera Châu Dôc, les monts Bay Nui, Tân Châu et Cho Moi, en valorisant le site de Nui Sam, les plantes médicinales des Sept Montagnes, la culture Chăm et la soie de Tân Châu.

L’objectif final est d’aller bien au-delà de la simple commercialisation d’articles aux voyageurs. Ceux-ci pourront s’immiscer au cœur des zones de production, observer les savoir-faire à l’œuvre, participer à des ateliers artisanaux, goûter les spécialités locales et s’imprégner de l’histoire des artisans. Le produit devient dès lors le catalyseur d’une rencontre authentique avec le territoire.

Préparer l’accueil international

Photo : VNA/CVN

Pour capter un flux accru de visiteurs étrangers, la qualité des prestations devra faire l’objet d’une attention redoublée. Les sites concernés se doivent de garantir une hygiène irréprochable, des infrastructures adaptées, des consignes multilingues et, dans la mesure du possible, des options de réservation en ligne.

Les produits OCOP destinés aux touristes requièrent également un packaging soigné, une traçabilité transparente et des informations didactiques. Entreprises, coopératives et exploitants sont ainsi invités à intégrer l’histoire et l’authenticité de leurs fabrications au cœur des parcours de visite.

Le volet de la formation s'avère tout aussi décisif. Les salariés et les habitants engagés dans la filière touristique doivent être préparés au mieux à l'accueil, aux échanges avec les clientèles internationales, à la mise en valeur des produits et à l'optimisation des services.

Le renforcement des passerelles entre agences de voyages, producteurs, autorités locales et populations résidera au cœur de cette dynamique. En imbriquant plus étroitement les expériences de terrain aux circuits traditionnels, les acteurs du tourisme ouvriront de nouveaux débouchés économiques aux résidents tout en consolidant la chaîne de valeur locale.

L’APEC 2027 pourra ainsi transcender son simple statut de sommet international à Phu Quôc pour s'affirmer comme le véritable fer de lance du tourisme à l’échelle d'An Giang. Grâce à ses 610 produits OCOP, la province possède un socle solide pour doter ses articles d'une dimension mémorielle et narrative unique.

Le principal défi consistera à inciter les voyageurs de Phu Quôc à prolonger leur épopée vers les autres trésors d’An Giang. À cette seule condition, l’OCOP s'imposera comme un rouage essentiel de l’écosystème touristique, diffusant les fruits de l’APEC 2027 au plus près des communautés.

Mai Quynh/CVN