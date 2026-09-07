L’équipe 192 de Huê part au Laos à la recherche des restes de soldats vietnamiens

Le 7 septembre, le Comité de pilotage sur la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs (Comité de pilotage n° 515) de la ville de Huê a organisé une cérémonie de départ de l’équipe 192, chargée de rechercher et de rapatrier les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos, pour la saison sèche 2026-2027.

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Photo : VNA/CVN

L’équipe 192 compte 50 cadres et agents, répartis en deux groupes chargés des opérations au Laos et au Vietnam. En préparation de la mission, le Commandement militaire de Huê leur a dispensé une formation militaire, politique et professionnelle, ainsi que des cours de langue lao.

L’équipe a également vérifié l’état technique des véhicules et des équipements et préparé les vivres, les médicaments et le matériel nécessaires. Par ailleurs, afin de soutenir les populations locales, elle a collecté 20 catégories de médicaments et 720 vêtements usagés.

Par rapport aux saisons sèches précédentes, la période d’intervention au Laos sera plus longue en 2026-2027. Elle débutera un mois plus tôt et s’achèvera deux mois plus tard. L’ensemble des cadres et agents de l’équipe se déclarent prêts à accomplir leur mission.

À cette occasion, le Comité populaire municipal a remis des satisfecits à l’équipe 192 et à trois de ses membres pour leurs réalisations dans le cadre de la campagne nationale des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche et à l’identification des restes des martyrs.

VNA/CVN