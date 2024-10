Blinken annonce une nouvelle aide de 135 millions d'USD pour les Palestiniens

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a annoncé jeudi 24 octobre une nouvelle aide de 135 millions d'USD pour les Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

"Nous annonçons 135 millions d'USD d'aide supplémentaires en assistance humanitaire destinés à l'assainissement de l'eau, à la santé publique pour les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que dans la région", a annoncé le chef de la diplomatie américaine au Qatar, précisant que cela portait le total de l'aide américaine versée depuis le début de la guerre à Gaza il y a plus d'un an à 1,2 milliard d'USD.

AFP/VNA/CVN