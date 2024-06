Le groupe Hoa Lam et Siemens Healthineers dans un partenariat médical stratégique

Étaient présents à la cérémonie de signature à Hô Chi Minh-Ville le 7 juin la fondatrice et présidente du groupe Hoa Lam, Trân Thi Lam, le directeur de l'hôpital Gia An 115 Dr Truong Vinh Long, le directeur général de Siemens Healthineers au Vietna, Fabian Singer, et d'autres fonctionnaires.

Photo : CTV/CVN

Siemens Healthineers deviendra le partenaire technologique du groupe Hoa Lam dans le domaine de l'imagerie médicale, fournissant des équipements médicaux avancés tels que des tomodensitomètres modernes, des appareils IRM, des appareils de mammographie, des appareils à rayons X et autres pour soutenir le diagnostic et le traitement dans les hôpitaux et les établissements médicaux appartenant à le groupe.

Il fournira également des technologies avancées pour le diagnostic et le traitement du cancer, des systèmes de radiothérapie et des simulateurs de tomodensitométrie, et s'associera au groupe dans la création et le développement de centres d'oncologie et de médecine nucléaire.

Ils collaboreront pour normaliser et améliorer les capacités numériques de ses installations médicales.

Siemens Healthineers accompagnera le groupe Hoa Lam avec des services de conseil en gestion générale pour mettre en œuvre sa feuille de route de transformation numérique, en proposant diverses solutions telles que des outils d'intelligence artificielle pour assister les radiologues (mammographie mammaire, tomodensitométrie pulmonaire, IRM cérébrale) et des solutions de gestion des performances.

Ils visent également à collaborer à la recherche et à promouvoir des programmes de sensibilisation et de dépistage du cancer (comme les cancers du sein, du foie et du poumon) pour la communauté.

Trân Thi Lam a déclaré que la zone médicale de haute technologie Hoa Lam Shangri-La dans l’arrondissement de Binh Tân est un investissement du groupe Hoa Lam visant à fournir des services médicaux de norme internationale aux habitants du Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

Elle compte actuellement deux hôpitaux opérationnels : le City International Hospital, le premier et le seul hôpital international situé à l'entrée ouest de la ville, et l'hôpital Gia An 115, connu comme un hôpital multi-spécialités de haute technologie pionnier dans l'application de techniques avancées en matière de soins d'urgence, d'examen et le traitement.

L'entreprise cherche également à établir un centre d'oncologie et de médecine nucléaire dans la zone, a-t-elle indiqué.

Fabian Singer, directeur général de Siemens Healthineers au Vietnam, s'est dit heureux de s'associer au groupe Hoa Lam pour fournir des services de santé de haute qualité, améliorer la qualité des traitements, faire progresser la médecine de précision et promouvoir la numérisation du secteur de la santé.

VNA/CVN