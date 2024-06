Expérimentation de la première ligne de métro de Hô Chi Minh-Ville

Un groupe de 200 délégués représentant divers groupes ethniques et religions, des intellectuels, des expatriés et des responsables actuels et anciens du Front de la patrie du Vietnam (FPV) de Hô Chi Minh-Ville, ont visité et expérimenté la ligne de métro N°1 de la ville Bên Thanh-Suôi Tiên.