Hanoï déploiera à titre expérimental un système de trafic intelligent au 2e semestre

>> Approbation d’un projet d'investissement dans l'installation de caméras de surveillance

>> Le PM demande de renforcer les solutions pour prévenir les accidents de la route

Photo : HNM/CVN

Dans le cadre de ce projet, le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) établira un centre d'opérations de trafic intelligent au Bureau de gestion et d'exploitation des transports publics de Hanoï et installera des équipements intelligents à deux intersections de la rue Pham Van Bach, dans l’arrondissement de Câu Giây.

L'STI surveillera le système de circulation, fournira des informations sur la circulation, traitera les infractions à l'ordre de la circulation et à la sécurité, et gérera les transports publics, les incidents, les infrastructures, le stationnement et le paiement des billets électroniques de transport public.

Il fournit également des informations en temps réel et des solutions flexibles de contrôle du trafic pour garantir l'ordre et la sécurité de la circulation, réduire le temps et les coûts de déplacement et minimiser les accidents de la route.

Aux deux intersections de la rue Pham Van Bach, des caméras seront installées pour mesurer la densité du trafic le long de l'itinéraire et intégrer les données aux applications de cartographie. Les caméras seront utilisées pour détecter les infractions au code de la route et aider la police de Hanoï à les gérer.

Le Service des transports de Hanoï est responsable du projet pilote et rendra compte des résultats au Comité populaire municipal.

Selon Nguyên Phi Thuong, directeur du Service des transports de Hanoï, le développement d'un système de circulation intelligent et durable est une tendance dans toutes les zones urbaines du monde.

"Un système de transport intelligent constitue également une étape importante dans la construction d'une ville intelligente. Hanoï a donné la priorité au développement des STI comme condition préalable à un réseau de transport durable", a-t-il déclaré.

Auparavant, le Service des transports de Hanoï a également testé un système d'avertissement de hauteur de véhicule sur le survol de Thai Hà-Chùa Bôc à partir du 1er décembre 2022.

Les bases de l'application de la science et de la technologie à la gestion et aux opérations du trafic à Hanoï ont été posées en 2014, lorsque le Comité populaire de Hanoï a chargé le Département des transports de la ville de rénover et de moderniser le centre de contrôle des feux de circulation et ses périphériques.

Selon les statistiques officielles, Hanoï compte actuellement environ 2.300 carrefours, dont 540 sont équipés de feux de circulation. Parmi eux, 474 sont surveillés par le centre de contrôle situé dans la rue Trân Hung Dao. De plus, la ville dispose de 579 caméras de surveillance à 149 intersections pour surveiller la circulation, sanctionner les contrevenants et détecter les véhicules ne respectant pas les règles.

Les applications de transport intelligent à Hanoï comprennent une application de recherche de bus, des caméras de surveillance pour assurer la sécurité et l'ordre dans les bus, un logiciel pour gérer les systèmes d'infrastructure du trafic routier et des laissez-passer électroniques sur certaines lignes de bus.

VNA/CVN