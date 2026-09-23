Phu Quôc : une route à dix voies pour l’APEC 2027

Avec ses dix voies et une ligne de train léger, la route DT975 doit relier l’aéroport international de Phu Quôc au cœur du dispositif de l’APEC 2027. Au-delà de l’événement, elle s’inscrit dans la transformation de Phu Quôc en pôle touristique et économique international.

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Photo : CTV/CVN

Le projet de modernisation de la DT975, qui reliera l’aéroport international de Phu Quôc au Centre de conférences de l’APEC, ne vise pas seulement à répondre aux besoins de transport liés à l’un des plus importants rendez-vous diplomatiques accueillis par le Vietnam. Il traduit également une vision à long terme destinée à doter l’île d’un réseau de transport multimodal plus moderne et intégré.

Le projet prévoit une emprise de 62 m et dix voies de circulation. Sa principale originalité réside dans l’intégration d’une ligne de train léger (LRT) au terre-plein central. La combinaison d’une infrastructure routière à grande capacité et d’un transport ferroviaire urbain doit permettre de fluidifier les déplacements tout en limitant les intersections à niveau.

Photo : CTV/CVN

La ligne de LRT comprendra 14,81 km en surface, 0,78 km en viaduc et 2 km en souterrain, traversant le cœur de la zone de l’APEC. Elle sera desservie par six stations, dont l’architecture s’inspirera de l’identité culturelle de différentes régions du Vietnam : le Nord-Ouest, le Vieux Quartier de Hanoï, l’ancienne Cité impériale de Huê, les hauts plateaux du Centre, Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville) et la station souterraine APEC. Chaque halte contribuera ainsi à mettre en valeur la diversité culturelle du pays.

Dans le prolongement de la DT975, le boulevard APEC constituera une voie cérémonielle d’environ 3 km menant au complexe du Centre de conférences et d’expositions de l’APEC ainsi qu’au Théâtre polyvalent. Le long du terre-plein central et aux principaux carrefours, des écrans LED et de grands panneaux électroniques seront installés de manière harmonisée afin de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès des visiteurs internationaux.

Un levier de développement à long terme

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser ce projet, le chantier de la DT975 progresse à un rythme soutenu sous la conduite des autorités de la province d’An Giang. Malgré les contraintes liées à la saison des pluies et à la complexité du terrain, les équipes travaillent sans interruption, trois équipes se relayant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de respecter le calendrier des travaux.

Pour les experts, la DT975 et les autres infrastructures développées dans le cadre de l’APEC 2027 à Phu Quôc dépassent le simple objectif de répondre aux besoins de transport d’un événement international. Elles constituent également un test de la capacité du Vietnam à concevoir et réaliser, dans des délais resserrés, une chaîne de grands projets d’infrastructure.

Au-delà de l’APEC, la DT975 doit s’intégrer à un réseau multimodal en plein développement à Phu Quôc, en assurant une meilleure interconnexion entre les transports aérien, maritime et routier. Au cœur de ce dispositif, l’aéroport international de Phu Quôc, principale porte d’entrée de l’île, fait lui aussi l’objet d’un projet d’extension, dont la mise en service est prévue en 2027.

Parallèlement, la province d’An Giang, en collaboration avec Sun Group, étudie un partenariat portant sur plus d’une dizaine de projets dans les infrastructures et le tourisme, avec l’ambition de faire de Phu Quôc un pôle international du tourisme, du commerce et de la finance.

Parmi les projets phares figurent le port international d’An Thoi ainsi qu’une zone urbaine mixte dédiée au tourisme et aux services logistiques portuaires dans la Zone spéciale de Phu Quôc. D’une superficie de 40 ha et représentant un investissement de 17.000 milliards de dôngs, cet ensemble sera développé en synergie avec la route côtière reliant le port d’An Thoi.

Vân Anh/CVN