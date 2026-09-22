Hung Yên

Valorisation des produits agricoles locaux grâce au programme OCCOP

Après plusieurs années de mise en œuvre du programme "À chaque commune son produit" (OCOP), Hung Yên est devenue l’une des provinces les plus dynamiques du delta du fleuve Rouge en matière de développement des produits OCOP.

>> Hung Yên s’emploie à développer ses spécialités locales

>> Hung Yên veut compter 280 produits OCOP classés 3 étoiles ou plus en 2025

>> Hung Yên dynamise sa marque de longane à l'exportation

Photo : VNA/CVN

À ce jour, la province compte 593 produits OCOP, dont 107 classés quatre étoiles et 486 trois étoiles. L’offre couvre un large éventail de secteurs : produits alimentaires, boissons, plantes médicinales, artisanat et plantes d’ornement.

Ces résultats s’expliquent par les politiques de soutien mises en place par la province, qui encouragent les producteurs à investir, à améliorer la qualité de leurs produits et à élargir progressivement leurs débouchés.

La résolution No14/2026/NQ-HĐND du 9 juillet 2026, adoptée par le Conseil populaire provincial, établit plusieurs politiques destinées à soutenir la restructuration du secteur agricole.

Elle prévoit notamment la prise en charge de 100% des dépenses pour les activités de communication, une subvention couvrant 50% du coût d’achat des machines, des équipements, des lignes de production, de prétraitement, de transformation, de conditionnement ainsi que des entrepôts frigorifiques destinés aux produits OCOP, dans la limite d’un milliard de dôngs par entité de production. La résolution accorde également des aides à la promotion commerciale et à la mise en relation entre l’offre et la demande des produits OCOP, ainsi qu’un soutien aux services de consultation pour le développement des produits et à la constitution des dossiers de certification, plafonné à 150 millions de dôngs par produit.

Édifier des marques fortes

Selon le Plan de développement des produits OCOP de la province de Hung Yên pour la période 2026-2030, l’objectif est de porter, d’ici 2030, à environ 700 le nombre de produits OCOP reconnus 3 étoiles ou plus, dont au moins trois produits classés 5 étoiles.

"Pour la nouvelle phase, le programme OCOP ne se limite plus à la classification des produits, mais vise à bâtir des marques fortes, fondées sur la traçabilité, la production verte et le développement durable", souligne Lê Trung Cân, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement.

"Nous retirons résolument les produits qui ne répondent plus aux normes afin de préserver la crédibilité du programme. Notre objectif est de faire des produits OCOP de Hung Yên une vitrine emblématique d’une agriculture moderne, où se conjuguent culture, économie et identité humaine", informe-t-il.

Photo : VNA/CVN

Selon ce plan, la province ambitionne qu’au moins 40% des acteurs OCOP soient des coopératives et 30% des entreprises, tandis que 100% des produits OCOP devront être dotés d’un système de traçabilité conforme à la réglementation.

Par ailleurs, au moins 30% des acteurs devront développer une chaîne de valeur complète et appliquer des normes avancées de production, de gestion de la qualité et de sécurité alimentaire, telles que VietGAP, VietGAHP, HACCP, ISO, GlobalGAP, l’agriculture biologique, l’économie circulaire et le modèle OCOP vert.

Le développement des zones de matières premières constitue également une priorité. Le plan prévoit d’évaluer l’état des zones de production des principaux produits agricoles et des spécialités locales afin de créer des zones d’approvisionnement répondant aux normes de qualité, de soutenir les infrastructures et les certifications, tout en renforçant les liens entre les acteurs OCOP et les régions de production.

Sciences, technologies ouvrent la voie aux marchés

Un autre pilier de la stratégie de développement du programme OCOP à Hung Yên repose sur les sciences et les technologies. La province accompagnera les acteurs dans la modernisation des procédés de prétraitement, de transformation et de conservation des produits, l’amélioration de leur qualité, de leur design et de leurs emballages, tout en augmentant la part des produits à forte valeur ajoutée issus de la transformation et en développant des produits respectueux de l’environnement.

Parallèlement, la transformation numérique sera intégrée à l’ensemble de la chaîne de valeur : de la constitution des dossiers et de la gestion des données à l’évaluation et à la classification des produits, en passant par la traçabilité et la commercialisation. La province entend également tirer parti des plateformes de commerce électronique, des canaux de vente en ligne et du livestreaming, en particulier pour les spécialités locales dont les volumes de production demeurent limités.

D’autre part, les activités de promotion commerciale à Hung Yên sont également intensifiées afin de renforcer les débouchés, de rapprocher les produits OCOP des consommateurs vietnamiens et d’élargir progressivement leur présence sur les marchés d’exportation.

Vân Anh/CVN