De larges perspectives pour renforcer la coopération Vietnam - États-Unis

Selon les données des Douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis a atteint environ 137,42 milliards de dollars au terme des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de 23,4% sur un an.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis à partir du 20 septembre 2026, pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et la délégation vietnamienne de haut niveau ont également participé à plusieurs activités bilatérales.

Ces activités diplomatiques de haut niveau devraient continuer à orienter et à donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, notamment dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Des liens économiques de plus en plus étroits

Les États-Unis restent l’un des principaux marchés d’exportation du Vietnam, représentant environ 32,1% des exportations vietnamiennes. Selon les statistiques américaines, au terme des sept premiers mois de 2026, le Vietnam est devenu le 5e partenaire commercial des États-Unis, gagnant cinq places par rapport à la même période de l’année précédente.

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Selon Dô Ngoc Hung, conseiller commercial et chef de l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis, ce qui est particulièrement notable n’est pas seulement l’augmentation des échanges en valeur, mais aussi l’approfondissement des liens entre les deux économies.

D’après lui, la complémentarité des deux économies constitue l’un des principaux moteurs du commerce bilatéral. Le Vietnam dispose d’atouts dans l’industrie manufacturière et de transformation, les biens de consommation, l’électronique, le textile-habillement, les chaussures et articles en cuir, le bois ainsi que les produits agricoles et aquatiques. Les États-Unis, quant à eux, disposent de solides avantages dans les technologies, les machines et équipements, l’énergie, l’aéronautique, les produits agricoles et les matières premières.

Les entreprises des deux pays accordent une importance croissante au rôle de leur partenaire dans leurs stratégies commerciales et leurs chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam est à la fois un maillon de plus en plus important des chaînes d’approvisionnement régionales et un marché de plus de 100 millions d’habitants, dont les besoins en technologies, énergie ainsi qu’en produits et services de haute qualité ne cessent de croître.

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"Les relations commerciales entre les deux pays disposent des conditions nécessaires pour passer d’une croissance quantitative à une coopération plus approfondie en termes de qualité, de technologies et de chaînes de valeur", a estimé Dô Ngoc Hung.

Selon l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis, les possibilités d’élargir les échanges bilatéraux restent importantes. Le Vietnam a notamment besoin de machines, d’équipements, de technologies, de matières premières destinées à la production, d’énergie, de produits et services aéronautiques ainsi que de produits agricoles, autant de domaines dans lesquels les États-Unis disposent d’atouts. L’accroissement des importations de ces produits permet à la fois de répondre aux besoins intérieurs et de fournir des intrants à la production, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

Infographie : BDT/CVN

De son côté, le Vietnam est en mesure de fournir de nombreux produits adaptés au marché américain, à des prix compétitifs et avec une qualité en constante amélioration. Les entreprises vietnamiennes doivent toutefois continuer à accroître la valeur ajoutée et le contenu technologique de leurs produits, à garantir leur origine, à assurer la transparence des chaînes d’approvisionnement et à mieux répondre aux normes du marché.

L’objectif pour la période à venir ne consiste donc pas seulement à accroître les échanges, mais aussi à faire évoluer la structure du commerce vers une complémentarité accrue, afin d’apporter des avantages concrets aux entreprises, aux travailleurs et aux consommateurs des deux pays.

Parallèlement au commerce, les investissements bilatéraux enregistrent également des évolutions positives. À fin juillet 2026, les États-Unis comptaient 1.587 projets encore en vigueur au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 12,5 milliards d’USD. Au cours des sept premiers mois de l’année, les capitaux enregistrés des investisseurs américains ont atteint environ 437,6 millions de dollars, pour 86 nouveaux projets, soit une hausse de 67,9%.

Dans l’autre sens, à fin avril 2026, le Vietnam comptait 279 projets d’investissement aux États-Unis, pour un capital enregistré d’environ 1,45 milliard de dollars.

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De nouvelles perspectives de coopération

S’agissant des domaines à privilégier dans la période à venir, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a indiqué que le cadre du Partenariat stratégique global avait défini les principaux piliers de la coopération entre les deux pays, allant de la politique, de la diplomatie, de la sécurité et de la défense à l’économie, au commerce, à l’investissement, aux sciences et technologies, à l’éducation et à la formation, ainsi qu’aux échanges entre les peuples.

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"Dans la période à venir, ces domaines resteront au cœur de la coopération entre les deux pays, mais l’accent sera davantage mis sur les secteurs définis comme prioritaires par le Vietnam pour sa nouvelle phase de développement, et dans lesquels les États-Unis disposent d’atouts et ont également besoin de coopérer pour parvenir à un développement durable commun. Il s’agit notamment des technologies de pointe, des énergies propres et de chaînes d’approvisionnement plus résilientes", a déclaré l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung.

Selon Dô Ngoc Hung, le Vietnam dispose d’atouts en matière de ressources humaines, de capacités de production électronique et de positionnement dans les chaînes d’approvisionnement régionales, tandis que les États-Unis possèdent des avantages dans les technologies, la conception de puces, l’intelligence artificielle et les technologies fondamentales. Ces complémentarités offrent des possibilités d’élargir la coopération, de la production à la recherche, à la conception, à la formation des ressources humaines et au développement d’un écosystème industriel auxiliaire.

L’énergie et l’aéronautique présentent également d’importantes perspectives, dans un contexte où le Vietnam connaît des besoins considérables en matière de développement, tandis que les entreprises américaines disposent d’atouts en matière de technologies, de capitaux et d’expérience en gestion.

Parallèlement à une participation plus profonde aux chaînes d’approvisionnement américaines, le Vietnam doit continuer à diversifier ses sources d’approvisionnement, tout en garantissant la transparence, la traçabilité et le respect des normes du marché.

Selon l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis, la prochaine étape doit viser non seulement à renforcer les échanges de biens, de services et d’énergie, mais aussi à permettre aux deux économies de créer davantage de valeur au sein des chaînes d’approvisionnement.

Évoquant les activités bilatérales du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, aux États-Unis, Dô Ngoc Hung a estimé que la diplomatie de haut niveau contribuait à consolider la confiance, à renforcer les échanges et à créer des conditions favorables à la mise en œuvre de programmes de coopération concrets par les gouvernements et les entreprises des deux pays.

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Avec les perspectives encore importantes dans les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’énergie, l’aéronautique, l’économie numérique, la formation des ressources humaines et les chaînes d’approvisionnement, la coopération Vietnam – États-Unis devrait continuer à générer davantage de valeur pour les deux économies.

"Du côté de l’Office commercial du Vietnam aux États-Unis, nous continuerons à jouer notre rôle de passerelle et à aider les entreprises des deux pays à identifier des opportunités de coopération, contribuant ainsi à faire progresser les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis de manière substantielle, stable, durable et mutuellement bénéfique", a déclaré Dô Ngoc Hung.

Uyên Huong - Xuân Lôc/CVN