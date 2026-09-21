Développement d’infrastructures multimodales pour accueillir l’APEC 2027

Avec une largeur de 62 m, dix voies de circulation et une ligne de métro léger (LRT), l’axe routier DT975 contribue à dessiner un réseau de transport moderne destiné à accueillir l’APEC 2027 et à poser les bases d’une infrastructure multimodale et intégrée à Phu Quôc.

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Photo : VNA/CVN

Reliant l’aéroport international de Phu Quôc au Centre de conférences de l’APEC, le projet prévoit l’intégration du LRT au terre-plein central. La ligne, longue de 17,59 km, comprend 14,81 km en surface, 0,78 km en viaduc et 2 km en tunnel dans la zone centrale de l’APEC, avec six stations inspirées de différentes régions du Vietnam.

Le prolongement de l’axe routier DT975 sera assuré par l’avenue APEC, une voie cérémonielle d’environ 3 km desservant le complexe de conférences, d’exposition et le théâtre polyvalent. Des écrans LED et panneaux électroniques y seront installés pour présenter l’image du Vietnam aux visiteurs internationaux. Le terre-plein central sera également aménagé en corridor écologique, notamment avec des bougainvilliers locaux.

Malgré les conditions météorologiques et géologiques difficiles, les travaux se poursuivent 24 heures sur 24, en trois équipes. Début septembre 2026, les travaux du réseau technique étaient réalisés à environ 65%, le drainage à près de 50% et les fondations routières à environ 50%. Les quatre ponts du tracé avaient dépassé 55% d’avancement.

En parallèle, les travaux du LRT progressent sur les tunnels, ponts, stations et voies ferrées. La pose des rails sur les 17,59 km de voie double devrait être achevée dans les six prochains mois.

Photo : VNA/CVN

Selon l’économiste Vo Tri Thanh, l’APEC 2027 constitue pour Phu Quôc une occasion majeure d’améliorer ses infrastructures et de créer un nouveau pôle de croissance.

À plus long terme, l’axe routier DT975 s’inscrit dans un réseau multimodal reliant les transports aérien, maritime, routier et ferroviaire. L’extension de l’aéroport international de Phu Quoc et plusieurs projets portuaires et touristiques doivent ainsi renforcer le rôle de l’île comme centre international du tourisme, du commerce et des services.

L’ensemble vise non seulement à répondre aux besoins de l’APEC 2027, mais aussi à établir durablement une infrastructure de transport intégrée, facteur de compétitivité et de développement pour Phu Quôc.

VNA/CVN