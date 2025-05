Phu Quôc au cœur de la campagne touristique estivale de Kiên Giang

La campagne, menée par le Centre provincial pour la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, met en avant les offres touristiques locales exceptionnelles, notamment les escapades sur les îles et à la plage, l’écotourisme et les expériences culturelles et culinaires. La province accorde également la priorité à l’amélioration de la qualité des services, à la modernisation des infrastructures et au développement de la main-d’œuvre afin de répondre à la demande croissante de visiteurs.

Ces mesures s’inscrivent dans l’objectif plus large de Kiên Giang d’atteindre une croissance économique de 10,02% en 2025 et d’attirer 11,05 millions de visiteurs, dont 1,2 million d’étrangers.

Quang Xuân Lua, directeur du centre, a souligné que depuis le lancement du programme de relance il y a plus d’un mois, les agences de voyages ont activement collaboré à la conception de circuits et de forfaits promotionnels adaptés à chaque destination.

Vu Khac Huy, vice-président permanent de l’Association provinciale du tourisme, a indiqué avoir organisé deux voyages d’information nationaux et deux tournées internationales en Asie, ainsi que cinq sessions de formation pour les professionnels du tourisme. L’association renforce les liens commerciaux et les efforts de promotion, en se concentrant sur l’île de Phu Quôc et les nouvelles destinations émergentes. Elle renforce également la coopération régionale et contribue à l’élaboration de politiques touristiques afin de soutenir la croissance du marché et des produits locaux.

Le 23 mai, l’association a officiellement inauguré sa section à Phu Quôc, afin de renforcer les efforts de promotion de l’"île aux perles" choisie comme lieu du sommet des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027.

Forte de la forte dynamique de l’année dernière, la province a accueilli plus de 5,6 millions de touristes au cours des cinq premiers mois de 2025, soit une hausse de 26,9% par rapport à l’année précédente. Les recettes touristiques ont dépassé les 23.000 milliards de dôngs (887,68 millions de dollars), Phu Quôc continuant d’affirmer son attractivité comme l’une des destinations les plus prisées de la région.

Plus tôt cette année, le prestigieux magazine de voyage DestinAsian a annoncé la liste des 10 plus belles îles d’Asie dans le cadre de ses Reader’s Choice Awards annuels, et Phu Quôc est l’unique représentante du Vietnam sur cette liste. Cette reconnaissance souligne l’importance croissante de l’île sur la carte du tourisme mondial et la satisfaction croissante des visiteurs à l’égard de ses services.

VNA/CVN