Construire la souveraineté culturelle dans l'espace numérique

Face à l'essor des plateformes numériques, le Vietnam est appelé à renforcer sa souveraineté culturelle. Au-delà de la transformation numérique, l'enjeu consiste à valoriser le patrimoine, stimuler la création et faire de la culture un levier de développement ainsi qu'un puissant instrument de soft power.

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Photo : VNA/CVN

L'espace numérique est devenu un lieu où les nations rivalisent non seulement par leurs performances technologiques ou leur maîtrise des données, mais aussi par leur capacité à diffuser leurs valeurs culturelles. Dans ce contexte, la construction de la souveraineté culturelle dans l'espace numérique dépasse largement le cadre de la transformation numérique. Elle constitue une condition essentielle pour renforcer le soft power du Vietnam, préserver son identité nationale et créer de nouveaux moteurs de développement.

Lors de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, tenue le 13 juillet, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que l'un des quatre principaux défis identifiés après la mise en œuvre de la Résolution 80 résidait dans le décalage entre l'essor des plateformes numériques et la capacité des valeurs culturelles positives à rayonner dans cet environnement.

Au-delà du constat, cette analyse met en évidence un enjeu stratégique : le principal défi du Vietnam ne réside pas dans le manque de ressources culturelles, mais dans sa capacité à transformer ce patrimoine en soft power et à renforcer son influence culturelle dans l'espace numérique.

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Les atouts du pays sont pourtant considérables. Selon le rapport Digital 2026, le Vietnam comptait, à la fin de 2025, 85,6 millions d'internautes, soit 84,2% de la population, tandis que près de 79 millions de comptes sur les réseaux sociaux étaient authentifiés. Cette connectivité offre aux valeurs culturelles vietnamiennes une capacité de diffusion sans précédent auprès du public national comme international.

Transformer le patrimoine en influence

Mais disposer d'un vaste patrimoine ne suffit pas à garantir son influence. Dans l'univers numérique, la visibilité d'un produit culturel dépend autant de sa qualité que de sa capacité à toucher son public, à raconter une histoire et à s'imposer face à une offre mondiale toujours plus abondante. Les plateformes numériques ne sont plus de simples outils de diffusion : elles façonnent progressivement les goûts, les comportements et les références culturelles des utilisateurs.

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Selon le Docteur Nguyên Huy Phòng, membre du Conseil central de théorie, les progrès rapides des sciences, des technologies et de l'intelligence artificielle transforment profondément les modes de création, de diffusion et de réception des contenus culturels. Dans ce contexte, une culture riche de plusieurs millénaires peut voir son influence diminuer si elle ne parvient pas à adapter ses modes d'expression aux nouveaux usages numériques.

Le véritable défi est donc moins celui de la conservation que celui de la transformation. Le Vietnam dispose d'un patrimoine exceptionnel, mais peine encore à le convertir en produits culturels numériques capables de séduire les nouvelles générations et de rivaliser avec les productions internationales.

Cette situation révèle également les limites de l'écosystème culturel numérique. Les politiques publiques, les ressources humaines, les infrastructures de données et les mécanismes de soutien à l'innovation demeurent insuffisamment coordonnés. Trop souvent encore, la transformation numérique est réduite à la numérisation des collections, à la constitution de bases de données ou à la mise en ligne d'archives. Ces démarches sont indispensables, mais elles ne représentent que la première étape d'un processus beaucoup plus ambitieux.

L'enjeu n'est pas seulement de préserver le patrimoine, mais de lui donner une nouvelle vie en l'intégrant pleinement à la création contemporaine. Autrement dit, la richesse culturelle du Vietnam doit devenir une ressource capable de produire des contenus originaux, attractifs et compétitifs dans l'environnement numérique mondial.

Repenser la transformation numérique

La réponse à ce défi ne consiste pas uniquement à accélérer les investissements technologiques. Elle suppose avant tout un changement de vision. Pour la professeure Tu Thi Loan, directrice de l'Institut de recherche sur la culture de Thang Long, la transformation numérique dans le domaine culturel répond à une logique différente de celle des secteurs économiques ou industriels. Son objectif n'est pas seulement d'améliorer la gestion ou de moderniser les services, mais de préserver l'identité nationale, de valoriser le patrimoine et de permettre aux valeurs traditionnelles de continuer à vivre dans la société contemporaine.

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Dans cette perspective, la numérisation n'est qu'une première étape. Le véritable enjeu consiste à transformer les données culturelles en contenus créatifs capables d'être compris, partagés et appropriés par le public. Un patrimoine ne conserve sa vitalité que s'il est raconté avec les codes de son époque et s'il devient une source permanente d'inspiration pour les générations nouvelles.

Cette ambition implique également la constitution d'un écosystème culturel numérique plus cohérent. Les professionnels de la culture doivent renforcer leurs compétences technologiques, tandis que les acteurs du numérique sont appelés à mieux connaître l'histoire, l'esthétique et les valeurs culturelles vietnamiennes. Le développement d'une coopération étroite entre chercheurs, artistes, entreprises créatives, médias, musées, établissements d'enseignement et créateurs de contenus apparaît ainsi comme une condition essentielle pour transformer le patrimoine culturel en une véritable ressource de développement.

Une priorité stratégique

La diffusion des contenus constitue un autre défi majeur. À une époque où les plateformes numériques internationales jouent un rôle déterminant dans la circulation de l'information, les produits culturels vietnamiens doivent pouvoir atteindre les publics visés grâce à des stratégies adaptées, fondées sur une exploitation efficace des données et sur le développement d'infrastructures numériques nationales. Au-delà de la dimension technologique, cet objectif participe directement à la consolidation de la souveraineté culturelle du pays.

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Cette vision rejoint les orientations définies par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, qui appelle à une profonde évolution de la politique culturelle. Celle-ci repose sur trois transformations majeures : reconnaître la culture comme un pilier du développement national et un nouveau moteur de croissance ; promouvoir son développement à la fois dans l'espace physique et dans l'espace numérique ; enfin, associer étroitement la préservation du patrimoine à la créativité afin de permettre aux valeurs culturelles de continuer à se renouveler.

Pour concrétiser cette stratégie, le dirigeant vietnamien a également fixé quatre priorités : perfectionner le cadre institutionnel afin de libérer le potentiel créatif de la société, renforcer la souveraineté culturelle dans l'espace numérique, valoriser le patrimoine et le capital culturel sous forme de connaissances, de propriété intellectuelle et de produits créatifs, et faire des industries culturelles un nouveau moteur de développement économique. Ces objectifs concernent l'ensemble des acteurs de la société et s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de transformation numérique.

Thành Nam - Xuân Lôc/VNA/CVN