Pham Minh Chinh plaide pour un renforcement des liens économiques entre le Vietnam et les EAU

Les délégués ont partagé des stratégies de développement, des opportunités d'investissement et des solutions pour débloquer et stimuler la coopération économique et d'investissement bilatérale. Les chefs d'entreprise ont présenté leur potentiel, leurs atouts et leurs besoins de collaboration, notamment dans la transition verte, la transformation numérique, les sciences et technologies et l'intelligence artificielle (IA). Des histoires de réussite et des expériences en matière d'investissement au Vietnam ont également été mises en avant.

Le ministre d'État émirati du commerce extérieur, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, a salué le Vietnam en tant que plus grand partenaire commercial ASEAN des EAU, tout en notant que les EAU sont le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient. Il a souligné que la signature de l'Accord de partenariat économique global (CEPA) bilatéral offrirait de nouvelles opportunités pour renforcer le commerce et l'investissement, favorisant à terme la prospérité des deux pays et de la région dans son ensemble.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat intégral et de conclure les négociations du CEPA lors de sa visite. Il a expliqué que ces mesures sont essentielles pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les entreprises des deux pays.

Les relations politiques solides et les liens amicaux entre les peuples des deux pays, ainsi que les positions stratégiques des Émirats arabes unis au Moyen-Orient et du Vietnam en Asie du Sud-Est, offrent une base solide, des conditions favorables et des opportunités substantielles pour les entreprises de collaborer et d'investir, a-t-il déclaré.

Il a mis en avant la connectivité rapide entre les deux pays grâce à divers modes de transport, télécommunications et fibres optiques, envisageant des liens encore plus étroits grâce aux progrès de l'IA.

La coopération commerciale a obtenu des résultats positifs, a fait remarquer Pham Minh Chinh, affirmant que les entreprises devraient rester plus proactives dans la coopération en matière d'investissement pour revitaliser les moteurs de croissance traditionnels que sont l'investissement, l'exportation et la consommation et promouvoir de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, l'économie du partage, l'économie de la connaissance et les domaines émergents comme l'intelligence artificielle, le cloud computing et l'Internet des objets (IoT).

Présentant les principales réalisations du Vietnam en matière de développement après près de 40 ans de Doi moi (Renouveau), le dirigeant vietnamien a élaboré les éléments fondamentaux et les orientations majeures du développement socio-économique du Vietnam, des relations extérieures, de l'intégration, de la défense et de la sécurité, du développement culturel, du bien-être social, de la construction du Parti et du système politique et des efforts de lutte contre la corruption. Il a déclaré que dans les temps à venir, le Vietnam persisterait à construire une économie de marché à orientation socialiste, un État socialiste régi par le droit et une démocratie socialiste, en considérant systématiquement le peuple comme le centre, le sujet, l'objectif, la ressource et la force motrice du développement.

Pham Minh Chinh a affirmé l'engagement du Vietnam à protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises et des investisseurs, à éviter la criminalisation des relations civiles, administratives et économiques ;

Avec sa politique d'attraction sélective des investissements étrangers, le Vietnam donne la priorité aux projets d'investissement dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la recherche et du développement, de l'économie numérique, circulaire et basée sur la connaissance, et de l'économie nocturne, de la fabrication de semi-conducteurs, des nouvelles énergies et des énergies renouvelables, de la finance verte et du développement des centres financiers à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, a-t-il déclaré.

En outre, la priorité sera accordée à la biotechnologie, aux soins de santé, aux composants électroniques, aux véhicules électriques, au développement des infrastructures stratégiques et à la diversification des marchés, des produits et des chaînes d'approvisionnement, a-t-il ajouté.

Pham Minh Chinh a appelé les entreprises des EAU à investir dans les domaines susmentionnés, affirmant que le Vietnam créera les conditions les plus favorables pour que les investisseurs puissent opérer de manière efficace et durable, et à long terme dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam s'engage également à fournir un approvisionnement en électricité stable et des services de télécommunications ininterrompus pour soutenir la transformation et le développement économiques, a-t-il noté.

Le Premier ministre a souligné le potentiel considérable dont disposent le Vietnam et les Émirats arabes unis pour connecter leurs économies et favoriser ainsi leur croissance mutuelle. Il a indiqué que si les Émirats arabes unis excelle dans les services et les industries émergentes, le Vietnam possède des atouts dans l'agriculture, avec une population de plus de 100 millions d'habitants et une main-d'œuvre jeune et abondante.

Il a assuré que le Vietnam peut assurer la sécurité alimentaire des EAU en produisant et en transformant des produits agricoles adaptés aux besoins de ses entreprises. Le pays met actuellement en œuvre un projet visant à cultiver un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong, en mettant l'accent sur des produits « verts, propres et délicieux ».

Il a exprimé sa conviction que, sur la base des relations solides entre les deux nations, combinées à leurs atouts en matière de ressources humaines, d'intellect, de capital d'investissement et d'expérience, la coopération bilatérale produira des résultats tangibles, bénéficiant aux deux peuples et contribuant au développement économique au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

À cette occasion, 12 accords de coopération ont été signés entre des entreprises des deux pays dans divers secteurs, notamment l'IA, le développement de centres de données, la transition énergétique, l'aviation, les ports maritimes, la logistique, la production de véhicules électriques, la finance, l'agriculture et les services.

Notamment, le groupe Viettel s'associe aux sociétés émiriennes G42 et Presight pour développer des centres de données et des solutions d'IA, tandis que Vietnam Airlines collabore avec Etihad et Emirates pour les services aériens. De plus, Vingroup et Emirates Driving Company sont sur le point de s'associer pour la production de véhicules électriques.

