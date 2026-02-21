Paris : la tour Montparnasse et Sciences Po évacués après une alerte à la bombe

>> Le siège de RMC BFM à Paris évacué pendant deux heures après une alerte à la bombe
|La tour Montparnasse à Paris, le 1er juin 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Vers 18h00 vendredi 20 février, un signalement a été effectué concernant un éventuel engin explosif sur plusieurs lieux de la capitale, dont la tour Montparnasse et Sciences Po, a indiqué la source policière confirmant une information de BFMTV.
Par mesure de sécurité, certains établissements ont souhaité l’évacuation et une levée de doute, selon cette source, qui souligne que l'opération à Sciences Po a permis de lever tout doute.
L'opération engagée à la tour Montparnasse se poursuivait toujours peu avant 21h00.
La tour Montparnasse, un édifice de bureaux de 210 m de haut situé dans le 15e arrondissement, au sud-ouest de Paris, doit faire l'objet de vastes travaux et sera fermée au public le 31 mars.
L'Institut d'études politiques de Paris est quant à lui installé dans le 7e arrondissement, au centre-ouest de la capitale.
AFP/VNA/CVN