États-Unis : les corps des 9 victimes de l'avalanche en Californie ont été récupérés

Les corps des neuf personnes ayant perdu la vie cette semaine dans une avalanche meurtrière dans le nord de la Californie, aux États-Unis, ont été récupérés, ont annoncé samedi 21 février les autorités.

Les responsables ont confirmé que quatre corps ont été retrouvés vendredi et cinq autres samedi matin 21 février. Ils ont tous été hélitreuillés.

L'avalanche s'est produite mardi vers 11H30, heure locale, dans la région isolée de Castle Peak, dans le comté de Nevada.

Un groupe de 15 personnes, dont onze clients et quatre guides de Blackbird Mountain Guides, une société professionnelle d'excursions en pleine nature, était en train de retourner à son point de départ après trois jours de ski guidé lorsque l'accident s'est produit, a indiqué la société dans un communiqué.

Seuls six membres du groupe ont survécu à l'avalanche, la plus meurtrière que le pays a connue depuis plus de quarante ans. Les survivants ont été secourus mardi soir après plusieurs heures de recherche et de sauvetage dans des conditions de tempête de neige. La mort de huit des skieurs a été confirmée mercredi, tandis que le neuvième était porté disparu et présumé mort jusqu'à samedi 21 février.

