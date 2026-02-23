Autriche : deux morts dans des avalanches

>> Avalanches dans les Alpes françaises : six morts
|Deux personnes ont perdu la vie lors d’une avalanche survenue au Tyrol.
"En hors-piste" et "sans matériel de sécurité en avalanche", le jeune homme "descendait à une altitude d'environ 1.900 m quand une plaque de neige s'est rompue au-dessus de lui", le tuant sur place, a déclaré la police de la région de Styrie dans un communiqué.
Le deuxième décès est survenu aussi en hors-piste, dans le Tyrol, où l'Autrichien "a été emporté par l'avalanche et entièrement enseveli" avant d'être secouru et de décéder à l'hôpital, selon la police.
Les experts recommandaient d'éviter le hors-piste alors que cinq personnes, quatre au Tyrol et une dans le Vorarlberg sont déjà mortes vendredi 20 février, emportées par des avalanches après les fortes chutes de neige.
Depuis le début de la saison hivernale, 24 personnes ont déjà trouvé la mort en raison d'avalanches dans ce pays prisé pour ses sports d'hiver, selon un bilan actualisé samedi 21 février.
Jusqu'à 40 cm de neige sont tombés en Autriche depuis jeudi soir, provoquant aussi des perturbations dans les transports et des coupures d'électricité.
APS/VNA/CVN